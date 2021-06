Ecuador, un récord más allá del número de clasificados a los Juegos Olímpicos

La estadística cruda refleja una notable evolución de Ecuador en cuanto a participantes en Juegos Olímpicos. Tomando como referencia las últimas 3 ediciones, en Pekín 2008 la delegación estuvo integrada por 25 deportistas, en Londres 2012 (36), mientras que a Río 2016 fueron 38. Hoy, el país confirma ya un récord de 39 deportistas para Tokio, sin que eso asegure la consecución de la ansiada medalla que desde la plata de Jefferson Pérez, en 2008, no llega.

Alejado de un análisis pasional, sino más bien metodológico, EXPRESO cuestionó esta realidad a cuatro presidentes de Federaciones Ecuatorianas por deporte, quienes coincidieron en que si bien el número de participantes no es determinante a la hora de conseguir una medalla, sí lo son las marcas, registros y podios previos con los que irán los hasta ahora clasificados, siendo esta una de las delegaciones más competitivas en unos Juegos.

Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, que aportará al equipo con 4 halteristas -todas mujeres-, recalca que por más de cuatro años el país viene figurando entre los primeros lugares del ranking mundial y que eso es una importante cifra medible para sustentar el crecimiento y la gran aspiración del equipo.

“Los ecuatorianos están llegando a muchas finales de eventos mundialistas y eso proyecta que estamos siendo más elitistas y por ende nos aproxima al podio Olímpico”, precisa Zambrano.

Para Roberto Ibáñez, quien como judoca asistió a varios Juegos y hoy se desempeña como titular de esa Federación, el que exista un crecimiento sostenido de participantes ecuatorianos y que aún no se dé la medalla se debe a la evolución del nivel competitivo en el mundo. Algo que Ecuador ya ha experimentado incluso superando una clasificación tan atípica como esta por la pandemia.

“Ya eso de entrenar como Rocky en una montaña para ir a participar y ganar no existe. Esos son cuentos de hadas que ya no vemos. Hoy el entrenamiento, el roce deportivo y los títulos juegan un papel fundamental y el país ha sabido avanzar a ese paso junto a los mejores del mundo, de ahí que decimos que la medalla está cerca. No nos basamos en análisis pasionales”, acota el también presidente de la Federación Deportiva del Guayas.

“Hoy como nunca vamos a llegar con una posibilidad de uno o dos deportistas con opción a podio u otros que logren diplomas olímpicos. Este último un indicador que pocos ven y que implica estar entre los siete mejores del mundo”, precisa.

En esta línea, Oswaldo Hidalgo, presidente de la Ecuatoriana de Ciclismo -que aportará con 4 clasificados a Tokio-, asegura que ahora es común ver a los ecuatorianos llegar a unos Olímpicos ranqueados en el Top 10, algo que antes o bien no sucedía o se daba en poca proporción.

“Verlos participar en Copas Mundo, Mundiales o Panamericanos o más aún estar entre los tres mejores de esas citas es lo que causa la ilusión de que este año podamos estar consiguiendo la tan ansiada medalla. Y ojo, no una, sino varias”, manifiesta.

Por su parte, Johnny Zambrano, titular de la Federación Ecuatoriana de Lucha, quien metió a dos deportistas en Tokio, hace hincapié en que, por ejemplo, en su deporte clasifican 16 atletas por división de peso olímpico, lo que quiere decir que de los más de 500 ranqueados a nivel global solo los 16 mejores irán y entre ellos están dos ecuatorianas.

“Hay que concientizar a la sociedad en que solo el hecho de que un deportista clasifique ya es un héroe deportivo... No cualquiera se para en la colchoneta, sino lo mejor de lo mejor”, apostilló Zambrano.

Pese a ser 39 los clasificados, Ecuador puede aumentar en los próximos días el número, ya que falta por confirmarse cupos en judo, atletismo, golf y natación. La proyección es de 45.