Ecuador y Qatar fueron las dos selecciones que abrieron la fiesta de la Copa del Mundo en el estadio Al-Bayt. En la previa ambos entrenadores elogiaron al rival un poco para mostrar respeto, pero dentro del campo, todo esa cordialidad quería guardada. La Tricolor no iba a tener clemencia con este anfitrión y rompería la tradición que un dueño de casa nunca había perdido un partido inaugural.

Qatar llegó a esta Copa del Mundo con más de 6 meses de preparación, concentrados al máximo en su debut, pero la Tricolor, que apenas tuvo un par de semanas unidos y no más de 4 días con toda la plantilla junta, se alistó para un golpe histórico.

Con la ausencia de Carlos Gruezo, quien no pudo estar de estelar por lesión, Jhegson Méndez tuvo un primer tiempo para colgar en un marco. Recuperando constantemente, ahogando a los cataríes en el bloque medio bajo y entregando rápidamente las pelotas para transiciones rápidas.

La Tri iba a golpear en apenas 3 minutos de juego. Tiro libre de Pervis Estupiñán largo al segundo palo, el portero Al Sheeb sale en falso, Torres la lucha y elabora un centro con una media tijera, y Enner Valencia aparece para empujarla a la red.

Algarabía máxima de los ecuatorianos, pero que pronto sería opacada por un supuesto fuera de juego de Michael Estrada. Nos robaron el aliento del primer gol, pero no sería el único de los tricolores.

Enner Valencia estaba enchufado y Ecuador no dejaba de ser un equipo de control y posesión del partido. Mandaba un solo equipo en el campo y a los 16 minutos, Romario Ibarra le filtra un pase preciso entre líneas a Superman, quien deja en el camino al portero catarí, que le impediría el curso natural y forzaría un penal.

Al cobro fue Enner, quien amagó mirando al otro lado y la pelota fue al otro. Había un solo equipo en el Al-Bayt y, de nuevo, el primer gol del Mundial lo hizo Valencia.

Si ya con el 0-1 era todo festejos, a los 31 minutos, Angelo Preciado sacó un centro preciso al área y Enner se elevó para conectarla de cabeza y enviarla al fondo de la red. Tal fue el golpe de la Tricolor, que algunos hinchas locales empezaron a dejar el estadio. La fiesta para Qatar se convertía en pesadilla.

El complemento iba a variar, pero con un Ecuador que no pasó apremios y Hernán Galíndez iba a seguir con calma bajo su guarida.

Qatar empezaba a tener más la pelota, pero buscaba siempre el pase seguro, aspecto que no permitió que lograsen tener verdadero peligro y trascendieran de cara al gol. La Tricolor esperaba y le permitía tener la pelota, pero no existía daño verdadero de los locales, que no encontraban formas de quebrar a Ecuador.

A los 55 minutos, la Tri volvería a tener una acción de peligro. Méndez recupera la pelota en campo contrario, filtra en callejón un pase perfecto para Ibarra, quien traslada, se frena y saca un remate cruzado que el portero Al Sheeb sacó con gran estirada.

Ecuador empezó a mover al equipo y cuidar elementos, ya que Qatar si hizo algo en el partido fue pegar fuerte a los tricolores. Ingresó Jeremy Sarmiento y José Cifuentes, para intentar sorprender con el primero y sostener, con el segundo.

A los 78 minutos, precisamente Sarmiento, tuvo la oportunidad de poner el 0-3. Su remate se fue por arriba del travesaño, pero igual no hubiese aumentado el marcador, ya que al inicio de la acción, él estaba en fuera de juego.

En el tramo final, Ecuador estaba más cerca del tercero que los anfitriones del primero. La victoria estaba consumada y la Tricolor hacía historia. No solo por la victoria y los goles de Valencia, sino porque Qatar no logró sostener la tradición de que el anfitrión nunca perdió un partido inaugural.

Con este resultado, Ecuador se consolida como líder del Grupo A a la espera de lo que suceda entre Senegal y Países Bajos. El viernes 26 de noviembre, los tricolores medirán a los neerlandeses en un duelo que puede poner a Ecuador en los octavos de final.