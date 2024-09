Ecuador, que no pase lo del río Sena en los Juegos Olímpicos

Realizar las pruebas de aguas abiertas y triatlón de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el río Sena fue uno de los retos ambiciosos más cuestionados por la organización que, contra todo pronóstico, lograron cumplir.

Y es que no faltaron las quejas de los deportistas, postergación de entrenamientos e incluso días de competencias y denuncias de afectaciones por la mala calidad y contaminación del agua, como fue el caso de la triatleta belga Claire Michel, quien confirmó haberse enfermado posteriormente.

“Hubo dos o tres compañeras enfermas; no nos dejaron hacer el reconocimiento del agua los días previos por el mismo motivo (para no enfermar)...”, cuenta hoy a EXPRESO Elizabeth Bravo, triatlonista ecuatoriana, quien compitió en París y que “gracias a Dios” no tuvo ningún malestar luego de la carrera.

A manera de contexto, desde 1923 estaba prohibido nadar en el río parisino por los altos niveles de contaminación, esto, debido a que las alcantarillas de la capital francesa vierten sus residuos y aguas residuales directamente en el Sena, situación que generalmente ocurre en las grandes ciudades de todo el mundo.

Lo que sucede en Ecuador

Elizabeth Bravo (d) durante su participación en la triatlón olímpica de París. Cortesía

Aterrizando el tema en Ecuador, varios son los lugares que sufren de este mal, como, por ejemplo, el estero Salado de Guayaquil, que se ha visto afectado por los desperdicios que llegan a él desde las alcantarillas, así como la basura.

Aunque en el importante afluente guayaquileño son pocos los deportes que se practican, preocupan además otros lugares como las costas de Salinas, Manta o los lagos de San Pablo y Yahuarcocha, donde se cumplen pruebas como el Ironman 70.3, el cruce del lago o varias triatlones a lo largo del año.

Consultadas por este Diario, las Federaciones Ecuatorianas de Triatlón y Aguas Abiertas explican que se realizan test de calidad del agua previo a las distintas competencias, así lo confirmó también Bravo. “Si el líquido no pasa este examen, no se puede hacer la carrera; por suerte en el país no ha ocurrido aún esto porque los mares de Ecuador son bastante limpios”.

Lo dicho por Bravo, quien sufrió ya dolencias estomacales en un triatlón disputado este año en Hong Kong (China) por el agua contaminada, fue corroborado por los nadadores de aguas abiertas David Farinango y Esteban Enderica.

“Es obligatorio que sea verificado el estado del agua en cualquier competencia nacional o internacional. En París se testeaba todos los días, a las 03:00 y a las 18:00, la calidad del agua”, manifestó Farinango, quien compitió en los 10 kilómetros de aguas abiertas y añadió que hace un año ya se había cancelado una carrera por temas de contaminación en el Sena.

Enderica recordó que “hace tiempo en una playa de Manta, no la del Murciélago, sino una que está cerca de donde atracan los buques, hubo deportistas que se enfermaron por los desechos de los mismos barcos y basura que estaban en el mar”, precisó.

Como dato negativo, el nadador azuayo añade que hasta 2017 pudo competir en un cruce de lago de Yahuarcocha, no obstante, la contaminación se apoderó del afluente. “Hoy en día es muy difícil realizar pruebas de natación sin el test de agua previo y que los niveles no estén por sobre el límite”, aseguró.

Algunas afectaciones

Las pruebas de aguas abiertas y triatlón en los Olímpicos fueron modificadas por los picos altos de contaminación. Cortesía

Para el médico deportólogo Pablo Cisneros, en París se expuso demasiado a los nadadores en el río Sena, pues estuvieron en contacto con un río contaminado por aguas residuales que desfogan las alcantarillas.

“La primera parte afectada iba a ser la piel, produciéndose alergias o infecciones debido a las bacterias como la Escherichia coli, lo cual les iba a provocar dermatitis en el cuerpo. Luego iban a existir exposiciones a los ojos, la nariz, boca y oídos”, comentó. Esto último, para el galeno, fue lo más grave porque ingresaba al cuerpo afectando a los pulmones, estómago y en general a todo el organismo.

