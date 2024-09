Juan Usma: El juvenil del momento en Barcelona juega desde los 7 años

En 2013, Juan Usma empezó a trabajar en su sueño: ser jugador profesional. Con apenas 7 años dejó a un lado los juguetes, las caricaturas y se centró en su formación. Se dedicó a su objetivo y finalmente lo cumplió el domingo 15 de septiembre de 2024, que fue titular en la victoria 2-1 de Barcelona ante Macará, en la LigaPro.

(Te invito a leer: Emelec, un equipo lleno de excusas tras la derrota ante Independiente del Valle)

El técnico que lo formó, el argentino Diego Gontan, conversó con EXPRESO y reveló que empezó a entrenar a Juancho (así le dicen desde niño) en la academia del club River Plate, franquicia que él llevó a Cuenca, de donde es oriundo el volante de 18 años de los amarillos.

Gonzalo Plata | Así fue su debut con el Flamengo: dejó una impresión positiva Leer más

Gontan aseguró que quedó impresionado con Usma cuando lo conoció porque tenía “convicción y una mentalidad madura”, la misma personalidad que mostró en su estreno con el Ídolo del Astillero, porque, jugando detrás del delantero Octavio Rivero, como un 10, se atrevió a filtrar pases y encarar a los rivales.

“A las academias llegan chicos porque quieren entrenar de manera recreativa, pero Juan ya pensaba en ser profesional. Con convicción me dijo: “vengo a formarme para mi futuro”. Mostró una mentalidad madura, sin vergüenza me lo dijo al frente de su mamá Jennifer y su papa Freddy... me impresionó”, recordó el argentino.

Juancho no bromeaba y lo demostró en las prácticas, a las que nunca faltó ni llegó tarde. Si estaba enfermo, su ‘remedio’ era ponerse los pupos y entrar a la cancha.

“El caso de Juan era extraordinario. Era un niño que ponía mucha pasión y ganas para mejorar. No había ejercicio o práctica que tomara a la ligera. A sus siete años ya mostraba un carácter especial, era un chico muy agradable, educado, tranquilo y responsable... nunca faltó a una práctica ni fue irrespetuoso”, dijo Gontan.

Y así como tenía claro que quería ser futbolista, Usma también era consciente que debía mejorar como volante ofensivo. Desde niño demostró su facilidad para manejar las riendas del partido y marcar goles.

“Siempre fue un creativo, con mucha técnica para manejar el balón, gran visión para asistir y pegada. Desde niño se ha manejado en esa posición, en la cual se desarrollaba bien y por eso se centró en formarse en ese puesto. Incluso, él miraba a James Rodríguez para copiar sus movimientos”, contó Gontan.

Los padres de Juancho son oriundos de Colombia, pero él nació en Cuenca. Cortesía

Su llegada a Guayaquil

En 2018, Juancho tuvo la oportunidad de exhibir su fútbol en unas pruebas de Barcelona y logró convencer para que se quedara en las formativas del club.

“Su padre conversó conmigo y me dijo que había conseguido una prueba para Juan. Me alegré porque durante varios años lo vi trabajar con dedicación y al fin le había llegado su oportunidad. Luego hablé con Juan y me dijo que viajaba a Guayaquil y no regresaría sin entrar al equipo... y lo logró”, recordó el DT.

Lo prepararon para el debut

Juancho sabía que su debut en la primera división se acercaba, porque el entrenador de Barcelona, Ariel Holan, se lo avisó y lo preparó para que tenga un buen estreno... y lo logró.

“Juan siempre regresa acá, Cuenca, por su familia y porque sus hermanos pequeños juegan fútbol. Nos vimos la semana pasada en el complejo Patamarca y me contó que Holan lo estaba preparando para debutar ante Macará o Deportivo Cuenca (en la fecha 7), que lo aconsejaba mucho para que pueda jugar con libertad”, reveló Gontan.

Y acotó: “Él estaba emocionado y nervioso, pero sabía que debía concentrarse para convencer, tenía en mente mostrar su fútbol y lo hizo. Es de mentalidad fuerte y eso lo ha demostrado. Por algo lleva seis años en Guayaquil viviendo sin su familia y ha tenido la fortaleza para superarse”.

“Juan (Usma) lo hizo muy bien en el primer tiempo, puso pases gol y se lo notó muy tranquilo con el balón. Jandry (Gómez) tuvo un partido muy picante, con mucha personalidad. Ellos son uno de los pilares en la 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢ó𝐧 de Barcelona. Esto es un proceso, están jugando… pic.twitter.com/1ZyIGcwZY2 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) September 16, 2024

Un chico de 'acero'

Lamentablemente, la mamá de Usma falleció en 2023. Esto significó un gran golpe para el joven futbolista, sin embargo supo manejar el mal momento.

“Los familiares me contaron que se comportó como una persona madura, a pesar de su gran pérdida. Él es un chico fuerte, por algo pudo irse a Guayaquil y trascender como jugador”, dijo.

Tras su debut, Juancho demostró su felicidad. “Tengo un propósito que es sacar adelante a mi familia, quería debutar y se me dio la oportunidad. Estoy agradecido con Dios y con mi mamá que está en el cielo”, declaró.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!