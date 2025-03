Ecuador: Óscar Patín no irá al Circuito Mundial de Marcha por falta de recursos

La marcha ecuatoriana se queda sin un representante de ‘peso’ para el Circuito Mundial de Dudince que se va a disputar el 22 de marzo en Eslovaquia, luego de que Óscar Patín declinara su participación por falta de financiamiento.

El tricolor, quien fue vicecampeón en el último Nacional de Marcha, superado solo por el medallista olímpico Daniel Pintado, lo anunció en redes sociales. “ Tras el Nacional del pasado 22 de febrero, donde obtuvimos el segundo lugar con nueva marca en 35km, optamos por competir en la misma distancia en el Circuito Mundial de Eslovaquia (Dudince). Para ello trabajamos, pues el objetivo era intentar buscar la marca mínima para el Campeonato Mundial de Atletismo. Sin embargo tengo que decir que lamentablemente no estoy en condiciones de poder cubrir los gastos necesarios, por lo que no estaré presente y por ende no podré mostrar el nivel en el que me encuentro”, precisó.

Dicho esto, Patín aseguró que trabajará con el objetivo de llegar en el mejor nivel para el Campeonato Panamericano de mayo y poder así soñar con una medalla panamericana Absoluta.

Jefferson Pérez en el Municipio de Guayaquil: ¿Qué hacía el deportista en el Concejo? Leer más

En 2018, el marchista guarandeño hacía historia al convertirse en el primer tricolor en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires de ese año. De acuerdo con las proyecciones, su nivel y preparación iban enfocados para ser protagonista a la cita absoluta de París 2024, pero eso no sucedió.

El sábado 22 de febrero, durante el Campeonato Nacional de Marcha de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, Patín, hoy de 24 años, terminó segundo en los 35 km marcha, por detrás solo del actual campeón olímpico absoluto, su compatriota y compañero de equipo, Daniel Pintado.

De acuerdo con los resultados, Daniel registró una marca de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, mientras que Óscar se quedó a poco menos de dos minutos de él. Con esos resultados Patín.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!