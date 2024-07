Ecuador y la necesidad urgente del reemplazo del técnico Félix Sánchez

Ecuador luchó la clasificación a la semifinal de la Copa América. Y la tuvo con Jordy Caicedo al último minuto del partido contra la Argentina de Lionel Messi. Sin embargo, no supo aprovechar esa oportunidad y ahora la Tricolor deberá enfocarse en buscar un técnico y posiblemente a un goleador.

Pese a mostrar un buen rendimiento futbolístico en la eliminación ante la Albiceleste, a la que llevó hasta la tanda de los penales, la derrota desencadenó la salida por mutuo acuerdo del entrenador Félix Sánchez. Así lo anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por sus redes sociales.

El hueco que deja el español pone a la Ecuafútbol en un escenario que se ha vuelto repetitivo: buscar un estratega rápidamente, porque se aproximan partidos importantes, en este caso los de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, en la que la Tri es quinta en la tabla de posiciones, con 8 puntos.

Gustavo Alfaro apenas tuvo un mes para preparar el inicio del camino a Catar 2022. El 7 de septiembre de 2020 lo anunciaron y 30 días después, el 8 de octubre, visitó Argentina. Así mismo sucedió con Félix Sánchez, que llegó el 23 de marzo de 2023 y dirigió a Ecuador en dos amistosos contra Australia, el 24 y 28 del mismo mes.

Ahora la FEF está en la obligación de buscar un entrenador lo más pronto posible, porque desde el sábado 6 de julio de 2024, quedan 61 días para encarar la próxima doble fecha de las eliminatorias. El 5 de septiembre visitará a Brasil y el 10 del mismo mes recibirá a Perú.

Entre las opciones que maneja la Ecuafútbol para cubrir el puesto de técnico de la Tricolor estarían el uruguayo Guillermo Almada y los argentinos Luis Zubeldía y Martín Anselmi.

ENNER VALENCIA DEJARÍA LA TRICOLOR

Errar un penal ante la selección gaucha al minuto 62 del cotejo, el cual pudo significar el empate 1-1, dejó ‘tocado’ a Enner Valencia, quien en sus declaraciones tras la eliminación dejó dudas sobre su continuidad en la selección.

Al ser cuestionado sobre si jugó su último partido respondió: “Puede ser... Ahora estamos con la cabeza caliente y no quiero decir algo de lo que mañana me vaya a arrepentir. Pero estoy muy agradecido con mis compañeros, con mi selección, con todo lo que me han dado todo este tiempo que he estado acá”.

Y acotó: “Es un momento difícil, un momento en el que mi corazón y mi cabeza sienten que les he fallado a todos mis compañeros, a todo Ecuador, a todos los que formamos parte de la selección. Les pedí disculpas. Estoy agradecido con ellos. Y bueno, no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante”.

Con el posible retiro de Enner Valencia de la Tri, máximo anotador de la selección con 41 tantos, su puesto en el once titular se lo pelearían Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo, habituales en las convocatorias. Aunque también se les abre la chance a Leonardo Campana, Michael Estrada y Ronnie Carrillo para regresar al equipo.

