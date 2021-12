La selección nacional juega la noche (21:00) de este sábado 3 de diciembre de 2021 el último partido comprobatorio del año. Enfrentará a El Salvador en los Estados Unidos.

Este juego servirá para que Alfaro empiece a probar con los reemplazos de Byron Castillo y Jeremy Sarmiento, quienes se perderán el partido contra Brasil, por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Qatar, en enero.

Castillo está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Jeremy Sarmiento sufrió una lesión muscular y necesitará más de dos meses para recuperarse. Inclusive, de acuerdo a la información de su padre, Hólger Sarmiento, no estará ni para el duelo ante Perú, por la fecha 16.

La noche de este sábado, aunque no estará la mayoría de los considerados titulares, el partido contra El Salvador es de mucha importancia para el seleccionador Gustavo Alfaro porque, dijo él, le permite acumular minutos de trabajo.

“El hecho de que la selección pueda jugar un partido amistoso y que haya un llamado, en medio de la problemática que se da fuera de fechas FIFA, es un privilegio. Tratamos de armar un equipo competitivo y les agradecí a los jugadores por dejar de lado sus vacaciones para sumarse al equipo, eso me da una pauta de la importancia que le dan a nuestro equipo”, indicó Alfaro desde Houston.

Una de las sorpresas en esta convocatoria es el defensa central Diego Almeida, del Barcelona español. Para Alfaro, apenas es el primer paso de un proceso ambicioso. Además, aclaró que Almeida, de 17 años, forma parte de un listado mucho más amplio de jugadores para seguir observando.

“Tenemos 72 jugadores en la órbita de la observación. Era una posibilidad. Lo veníamos siguiendo y sabíamos que él tenía la duda de integrarse a España o Ecuador. No había peor gestión que la que no se hace y le dije que no veo el documento de identidad para alinear jugadores. Se trata de un chico que me gustó por su capacidad para trabajar bien el primer pase, esconder la pelota para salir y una lectura de juego excelente”, concluyó