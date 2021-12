Matías Oyola, volante de Barcelona, no seguirá como parte del plantel canario.

Llegó en el 2009 y se quedó por 13 años.El argentino-ecuatoriano Matías Oyola ha sido un símbolo de Barcelona. Ha estado en las buenas y en las malas, y podría seguir en el cuadro amarillo, pero ahora como directivo.

La historia se repite con Matías Oyola Leer más

En las peores crisis estuvo dando la cara, como cuando el equipo estuvo a punto de bajar de categoría (2009) o también cuando no le pagaban y abogó, más que por su salario, por el de sus compañeros.

Ha sido sinónimo de entrega, fútbol y garra dentro del Ídolo del Astillero, no en vano tiene un lugar en el corazón de la afición torera, es por esto que ya sea en la cancha o fuera de ella, es centro de admiración por parte de la afición amarilla, donde deja un vacío el gran capitán con su juego, pero no en el recuerdo, ese elemento que además de todo es un líder positivo en el equipo y la voz de sus compañeros.

Todo tiene su final y por decisión de la directiva presidida por Carlos Alfaro Moreno, el Pony ya no tiene espacio en el primer plantel de jugadores, pero no se va por la puerta de atrás, pone fin a su carrera deportiva en el cuadro como lo hacen los ídolos. Tiene una invitación a formar parte de la institución desde lo administrativo, no sin antes hacer la pretemporada con sus compañeros de mil batallas y hasta recibir el homenaje en la Noche Amarilla del 2022, que será el 29 de enero.

“Le dije: ‘Matías, me gustaría que converses con tu familia, si decides retirarte estás invitado a hacer la pretemporada con el club, hacerte un homenaje muy especial en la Noche Amarilla’; la gente tiene que despedirse con él jugando, y que ‘el cargo que guste está a disposición, director deportivo, asistente’, porque él está estudiando para ser entrenador, es su vocación, quiere ser parte del cuerpo técnico”, comentó el Beto a GolTV.

El Pony todavía no decide si seguirá en la práctica activa del fútbol o se retirará, pero un espacio dentro del Ídolo siempre lo tendrá.

La persona que acercó a Oyola a Barcelona fue Alfonso Harb, cuando fue presidente de la Comisión de Fútbol del Ídolo en 2009 y lo contrató para reforzar la plantilla.

“A Oyola se lo conoce como un jugador con mucha garra y tiene su corazón más grande que su cuerpo. Lo que pocos saben es que es un ser humano extraordinario, sencillo, muy solidario”, expresa Harb a EXPRESO.

Matías Oyola: "Barcelona es mi casa" Leer más

Confiesa una anécdota que saca a relucir la calidad de ser humano de Matías: “En el 2010 los dirigentes nos preocupamos por pagar sueldos, pero lo que se reunió solo alcanzaba para sueldos y premios de jugadores, y no había para los médicos, utileros y masajista. Creíamos que los jugadores estaban contentos y me llamó Matías a decirme que de su sueldo le pague a esas personas y cuando se tenga plata le paguen a él. Eso nunca lo había visto”, afirma Harb.

Agrega que en sus 13 temporadas, el Pony se lleva el récord de un extranjero con los amarillos y deja en claro que Oyola es el molde del jugador extranjero que debe venir al Ídolo.