Hablar de Matías Oyola y su vínculo con Barcelona es contar una historia de amor en el fútbol. Un jugador que llegó en la temporada 2009 y desde entonces defendió con hidalguía los colores de la institución, viviendo momentos gloriosos como de penumbra hasta el punto de salir en televisión nacional a reclamarle a la dirigencia de turno por sueldos impagos. Así de líder y emblema.

Pero hoy, con 39 años, su futuro en Barcelona, al menos en su rol como futbolista, no es muy claro, lo que ha generado la ola de especulaciones sobre su retiro en el fútbol y hasta la posibilidad de defender, por primera vez desde que llegó a Ecuador, otra camiseta.

Esto ya sucedió la temporada pasada, cuando su destino era una incertidumbre. Al final, él y la dirigencia torera llegaron a conciliar detalles para retenerlo una temporada más, pero en este diciembre, ese contrato termina.

El exvolante torero, Galo Vásquez, reconoce que sería bueno tenerlo un año más y que se retire con la camiseta de Barcelona, ya que el romance de tantos años merece un final feliz.

No sería justo para él retirarse del fútbol en otro equipo de Ecuador que no sea Barcelona. Como hincha me gustaría verlo irse de amarillo. Galo Vásquez, exvolante torero.

“No sería justo para él retirarse del fútbol en otro equipo de Ecuador que no sea Barcelona. Ha dado mucho para la institución y sí, el club también a él. No es común que un extranjeros venga y marque tantos momentos en Barcelona, él lo hizo y sería lo mejor. Como hincha me gustaría verlo irse por la puerta amarilla, no lo imagino con otra camiseta”, reconoció el excampeón con el Ídolo del Astillero.

“Algo parecido pasó con Alfaro Moreno, se fue del club a lo grande, de la institución que lo trajo acá. Imagínese si hubiera terminado su carrera en otro equipo, habría sido raro. Es cierto que quizás le cueste volver a ser titular, pero te puede aportar mucho fuera del campo como un referente. Eso no se encuentra fácilmente”, agregó.

El lunes 8 de noviembre se sometió a una operación en los meniscos de su rodilla derecha y al día siguiente inició su proceso de recuperación pensando en su futuro, ya sea este de amarillo o de otro color. Su ausencia de la práctica futbolística es de 15 días, según el galeno, Ramón Barredo. “A recuperarme, que quiero jugar un añito más”, ha dicho Oyola.