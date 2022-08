El sueño se convierte en realidad. O al menos la posibilidad ya está sobre la mesa. Dana White, el jefe de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la compañía de artes marciales mixtas más famosa del mundo, mira a Ecuador como destino para una cartelera.

La noticia se da días después de que el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera venció el fin de semana último al estadounidense Dominick Cruz en el evento denominado UFC San Diego, que además dejó al manabita a un paso de la pelea por el título mundial peso gallo (135 libras).

“Podemos hacer un evento donde queramos, podemos pelear en cualquier parte del mundo y eso incluye absolutamente a Ecuador, y si vamos a Ecuador es con Chito Vera”, declaró White.

Para el ecuatoriano Daniel Novillo, experto y comentarista de UFC, las declaraciones del mandamás de la compañía tienen lecturas importantes, con varias aristas por analizar.

Primero, no quiere decir que Chito vendrá a disputar el título mundial a Ecuador, sino que se considera al país como sede de un evento UFC. Eso sí, con el peleador tricolor a la cabeza.

“Que Chito dispute un cinturón aquí es poco probable... Un evento acá sería a largo plazo, quizás para fines de 2023 o 2024. Este año la agenda está completa e incluso ya tienen eventos agendados para el primer trimestre del 2023”, precisa Novillo.

Chito Vera y Dana White tienen una relación estrecha. El sábado le agradeció tras la pelea. Archivo

A nivel de América, Argentina, Uruguay y Chile son de los pocos países que ya han albergado una cartelera. Hoy Ecuador irrumpe en ese escenario.

“Hace 10 años era imposible pensar que se considere al país para un evento de UFC. Ahora el sueño está cada vez más cerca”, acota el especialista, quien remarca que traer una cartelera a Latinoamérica toma “mínimo un año”.

Fernando Soluco, entrenador y peleador de artes marciales mixtas, quien incluso estuvo el sábado pasado en el Arena Pechanga de San Diego cuando ganó Vera, dice que Ecuador ya tiene la infraestructura necesaria.

“La venida al Ecuador de la UFC debe concretarse lo más pronto posible. Una cartelera acá con Chito sería algo espectacular y Guayaquil tiene el escenario. Solo por poner un ejemplo, la renovación del Voltaire Paladines Polo es una muy buena opción, lo demostró en el Mundial Junior de Judo que albergó hasta la semana pasada. Ahora es el momento”, argumenta enfático Soluco.

Sobre la cercanía de Chito con la pelea por el título mundial, los expertos coinciden en que al menos este año no será. “Si Chito espera pelear por el cinturón, no lo veo peleando este 2022. No porque él no quiera, sino porque los campeones tienen campamentos de tres a cuatro meses y el actual monarca, Aljamain Sterling, pelea en octubre. Así que este año no lo veo peleando por el cinturón. Quizás pelee si le ofrecen un combate con alguien que, de ganar, le asegure ir directo al cinturón. Y sé que Chito aceptará para continuar en ritmo de pelea”, culmina Novillo.