Ecuador, con el futuro asegurado

La cita tenía una importancia sin precedentes. Era la primera vez que deportistas de entre 14 y 20 años iban a participar en un torneo similar al del ciclo olímpico. Se trataba de más de 3.500 deportistas de 41 países en escena y Ecuador finalmente terminó séptimo por encima de potencias como Chile, Uruguay, Canadá, entre otros.

53 preseas: 15 de oro, 14 de plata y 24 de bronce fueron la cosecha tricolor al cierre de los 11 días de intensas competencias en Cali y varias subsedes del Valle del Cauca, en Colombia, resultados que dejan excelentes proyecciones locales para quienes están llamados a ser los futuros medallistas olímpicos, no en vano los primeros lugares de esta cita recibieron como premio adicional la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Absolutos de Santiago de Chile 2023, la antesala de París 2024.

168 deportistas fueron los ecuatorianos que integraron la delegación nacional, siendo el atletismo la disciplina con mayor consecución de medallas de oro (9) y Anahí Suárez como la representante más destacada al proclamarse dos veces campeona, en las pruebas de 100 y 200 metros planos. El resto de metales dorados llegó por intermedio de David Hurtado (20.000 m marcha), Glenda Morejón (20.000 marcha), Anderson Marquínez (200 m), Juleisy Angulo (lanzamiento de jabalina), Alan Minda, Anderson Marquínez, Katriel Angulo y Steven Salas (posta 4x400), Dyander Pacho (salto con garrocha) y Marcos Herrera (110 m vallas).

La lista de monarcas panamericanos tricolores cobra trascendencia al considerar que varios de ellos ya tuvieron una participación olímpica hace menos de 3 meses en los Juegos de Tokio y algunos otros incluso consiguieron diplomas y títulos mundiales, como es el caso de la luchadora libre Lucía Yépez.

“He estado atento de todas las medallas... Veo que ahora no somos solamente un deporte, no somos solo una provincia, somos un país. Me siento orgulloso de integrar esta nueva generación que de seguro dará mucho de qué hablar”, sintetizó Pacho, uno de los oros sorpresa en el salto con garrocha, disciplina no convencional que ya tiene un campeón panamericano junior.