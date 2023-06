Ecuador fecha FIFA: El lamento de los olvidados de la convocatoria

Desilusionado. Así se siente Ronie Carrillo, luego de no ver su nombre en la lista de convocados del español Félix Sánchez, para los duelos amistosos que tendrá la Tricolor, la próxima semana en Estados Unidos.

La Juventus confirma la continuidad de Massimiliano Allegri en el banquillo Leer más

El delantero de El Nacional, quien está entre los cinco goleadores de la LigaPro, con 8 tantos, reveló que tenía la ilusión de ser tomado en cuenta por Sánchez, ya que considera que atraviesa por un buen momento.

“La verdad que sí esperaba ser llamado, ya que en la selección los delanteros habituales no vienen de un buen momento, a excepción de Enner Valencia, y pensé que se iba a abrir una oportunidad”, le comentó a EXTRA el artillero de 26 años.

Pese a que esta vez no fue considerado por el DT de la Tricolor, Carrillo acotó que no pierde las esperanzas de ser tomado en cuenta. “Esto a la vez me motiva para seguir trabajando. La única forma de llamar la atención es marcando goles”.

Sobre los atacantes que Sánchez citó (Valencia, Anderson Julio y Leonado Campana), para los amistosos que se darán frente a Bolivia y Costa Rica, el 17 y 20 de este mes, respectivamente, el jugador militar afirmó que los tres son “buenos delanteros”, por lo que la pelea “estará complicada”.

“Julio y Campana también venían pidiendo espacio desde hace algún tiempo. Ojalá la oportunidad nos llegue a todos, antes del inicio de las eliminatorias (septiembre próximo)”.

Otro que se quedó fuera de la nómina nacional fue Miguel Parrales, delantero de Guayaquil City.

Quien pegó el grito al cielo, por su ausencia del por ahora máximo goleador de la LigaPro (12 goles lleva), fue el presidente del club guayaquileño, Hernán Mendoza.

“¿Qué más tiene que hacer el goleador del torneo local para tener una oportunidad en la selección ecuatoriana? Hay decisiones que decepcionan y mucho”, cuestionó el directivo en su cuenta de Twitter.