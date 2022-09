Ecuador deja dudas en sus definidores

La selección ecuatoriana de fútbol dejó sensaciones agridulces en su primer duelo preparatorio en esta fecha FIFA, previo a la Copa del Mundo en Qatar 2022. Estos serán los últimos exámenes de la Tricolor antes de encarar su cuarto Mundial y si bien la evaluación del juego no es una mala nota, en el rubro de goleo ha reprobado. No solo por el último duelo del viernes 23 de septiembre ante Arabia Saudita, sino por lo que viene mostrando en los últimos enfrentamientos.

Los últimos seis partidos (dos por eliminatorias y cuatro amistosos) de la selección ecuatoriana de fútbol marcan una tendencia que alarma: de los cuatro goles que celebró la Tricolor, tres de ellos fueron de penal y solo uno fue de jugada y lo hizo un defensor (Pervis Estupiñán).

Contra Paraguay, en Asunción, Jordy Caicedo puso el descuento desde la pena máxima; ante Argentina en Guayaquil, Enner Valencia marcó bajo la misma vía, de hecho tras un rebote del arquero Gerónimo Rulli, y frente a Cabo Verde, el mismo Caicedo le anotó mediante los 12 pasos.

El gol de cabeza de Estupiñán, último de la Tri que no fue tras un penal, fue contra Nigeria y luego de un tiro libre cruzado de Ángel Mena, desde la derecha.

Curiosamente, ante Arabia Saudita, la Tri tuvo dos oportunidades como la de aquel gol, pero ningún jugador de la selección logró conectarla para enviarla al fondo de la red.

Ellos (los delanteros) trabajan al máximo para concretar las acciones. Seguimos trabajando para mejorar. Pervis Estupiñán, lateral de la Tricolor.

Y esta no solo es una preocupación de los espectadores, casa dentro, Gustavo Alfaro también reconoce que esto no puede suceder en la Copa del Mundo, porque estas imprecisiones se pagan caro y los rivales en Qatar no van a perdonar.

“Existieron cosas que fueron buenas, cosas en las que tenemos que mejorar si nuestras aspiraciones son hacer buen Mundial. Todavía tenemos trabajo por delante. Creo que fue positivo el hecho de mantener el arco en cero, pero tenemos que concretar más. Tenemos que mejorar ofensivamente”, explicó el DT argentino.

Por último, admitió que “Ecuador generó situaciones de gol, pero las falló, creo que eso es algo que tenemos que corregir. En esta clase de partidos la eficacia es importante”.

Y es que lo que manifiesta Alfaro es real, Enner Valencia tuvo al menos tres oportunidades para anotar, Romario Ibarra también decidió mal en una jugada en la que estaba frente al portero y buscó dar un pase que no llegó a su destinatario. Dudas que deben disiparse para el 20 de noviembre contra Qatar en la inauguración.

Estupiñán reconoció que “fue un aprendizaje” el duelo contra Arabia, ya que también es una selección mundialista.



Ecuador generó ocasiones de gol, pero falló, creo que es algo que tenemos que corregir. En estos partidos la eficacia es clave. Gustavo Alfaro, DT de la Tricolor.

“Hay que aprovechar las ocasiones que tengamos, van a ser partidos complicados y apenas tengamos una oportunidad, hay que anotar. En eso hay que mejorar. Obviamente, sabemos que en la cancha hay que hacer las cosas bien, tanto Enner como Estrada están trabajando al máximo para concretar las ocasiones, pero estamos tranquilos. Lo bueno es que el equipo pelea hasta el final y la actitud no la negociamos”.