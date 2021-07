Las dos caras del penal al estilo Panenka

En 1976 el mundo quedó sorprendido por lo que hizo Antonín Panenka. El checoslovaco ejecutó con una vaselina el quinto y definitivo penal de la final de la Eurocopa ante Alemania Federal.

Apenas inclinó su cuerpo para golpear suavemente el balón e impulsarlo hacia el arco de Sepp Maier. La pelota entró tan despacio, que dejó a todos sin palabras. Sobre todo, por lo que estaba en juego.

Desde ese 20 de junio, la ejecución del penal pasó a llamarse ‘estilo Panenka’. Y, al ser tan genial como riesgosa, ha despertado varios debates a su alrededor.

En el fútbol ecuatoriano se han dado varios ejemplos. El último registro es de Damián Díaz ante el arquero de Liga de Quito, Adrián Gabbarini, en Ponciano. El momento fue difícil, ya que el volante torero fue criticado porque en un duelo anterior no se animó a cobrar el penal y Cristian Alemán lo falló. El entonces entrenador albo, Pablo Repetto, dijo que lo hecho por el Kitu fue una genialidad.

Y, al igual que él, ante ejecuciones así, el denominador común es admiración.

“Es un recurso. No es broma ni algo que no sea serio. Dentro del juego está el engaño. Es una de las armas principales y cobrar a lo Panenka es engaño”, dijo el entrenador Héctor González, quien en su época de jugador se encargaba de ejecutar los penales.

Él agregó que jugadores como Zinedine Zidane y Sebastián Abreu lo hicieron en mundiales, demostrando su calidad. “Lo hicieron con mucha seriedad, pero también se han visto cobros ridículos. Yo cuando cobraba pensaba en el sitio, trataba de engañar al arquero y le daba fuerte; pero hay jugadores que tienen esa característica especial. Igual, pegarle fuerte no garantiza nada, sino pregunte a (Martín) Palermo, quien falló tres penales ante Colombia y en los tres le pegó fuerte (4 de julio de 1999)”.

Los directores técnicos Alfredo Encalada y Carlos Sevilla lo consideran como una apuesta válida dentro del juego.

“El penal es un momento emocional, la presión juega. Se dice que cuando le pegas duro y fallas es porque le diste mal, pero cuando lo ejecutas a lo Panenka y fallas es porque regalaste la pelota. Yo prefiero que le peguen mal a que regalen la pelota”, dijo Encalada.

Sevilla explicó que el análisis del rival te permite contar con datos estadísticos sobre las elecciones del cobrador, tanto en lado como altura, pero de todas maneras la última palabra está en el mismo juego.

Mientras, una de las principales víctimas es el arquero. Así lo cree el exseleccionado nacional, Jacinto Espinoza.

“Un arquero no tiene manera de determinar si te lo van a cobrar a lo Panenka. Es muy difícil, casi imposible. Instintivamente no se lo olfatea. Pero, este tipo de cosas son parte del juego, no te genera pica con el compañero de profesión porque te cobra así, pero es difícil que te lo vuelva a hacer”, concluyó.

PARA SABER:

EL HÉROE DE 1976: Antonín Panenka tiene 72 años. Jugó en Checoslovaquia y Austria. En 2020 estuvo internado con coronavirus, pero se recuperó.

LINDO ESCENARIO: En la final del Mundial de 2006, Zinedine Zidane lo ejecutó a lo Panenka ante el italiano Buffon. Fue gol.

EL BICHO NO PUDO: Cristiano Ronaldo lo ejecutó así ante el Athletic Club en 2012, pero Gorka Iraizoz le paró el remate con los pies.