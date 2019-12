Dos candidatos para dirigir a la Tri

Cuando faltan menos de dos semanas para que se acabe el 2019, aún la selección ecuatoriana no tiene entrenador, sin embargo esto puede cambiar antes de que acabe el año, según Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol.

Es que el máximo directivo del balompié nacional reconoció que "está próximo el anuncio del seleccionador nacional", además de recalcar que se redujeron "a dos los candidatos" para asumir las riendas del combinado nacional de cara al proceso eliminatorio rumbo a Catar 2020, que comienza en marzo.

El nuevo estratega de la Tri será escogido con la asesoría del director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que está próximo a hacerse público, pero por trascendidos será el español Antonio Cordón, con experiencia en el Villarreal, Mónaco y Granada.

Egas, también reconoció que en su momento existieron diálogos con el español Fernando Hierro y el argentino Matías Almeyda, pero que el elegido fue el alemán Jürgen Klinsmann, sin embargo su contratación no se dio porque el equipo de trabajo del germano no viviría en el país, algo con lo que el titular de la FEF no estuvo de acuerdo.

Inclusó manifestó que aceptó que el exseleccionador alemán no viva en Ecuador, pero no así sus ayudantes. "Estábamos a horas de firmar el contrato con Klinsmann, pero no nos pusimos de acuerdo en la parte de la residencia de su equipo de trabajo, por eso el convenio no se dio". Fue enfático al manifestar que el flamante técnico de la selección tendrá su residencia en el país

Fernando Hierro pide menos que Klinsmann para dirigir la Tricolor Leer más

Fue optimisma al decir que a partir del próximo año, ya con el estratega principal, se iniciará el trabajo de cara a clasificar a la próxima gesta ecuménica de balompié, donde el objetivo es clasificar a su cuarto mundial.

Si bien Egas no dio el nombre de los dos candidatos para sentarse en el banquillo, en las últimas semanas han sonado dos nombres para el cargo: el español Miguel Ángel Ramírez, entrenador de Independiente del Valle, y el holandés Jordy Cruyff, quien recientemente hace anunció su salida del Chongqing Dangdai Lifan del balompié chino.