Dónde ver Mónaco vs Manchester City: Alineaciones y detalles | Champions League

Manchester City visita a Mónaco este miércoles por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26

Manchester City visita a Mónaco este miércoles 1 de octubre de 2025, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El duelo se disputará en el Estadio Luis II, desde las 14:00 (hora de Ecuador).

Así llega el Manchester City: forma, figuras y bajas

El equipo inglés, dirigido por Pep Guardiola, llega a este encuentro con tres puntos en la tabla de posiciones, ocupando el puesto 12 luego de su victoria en la jornada inaugural.

Manchester City suma tres puntos en la Champions League 2025-26. EFE

El conjunto citizen busca mantenerse entre los primeros lugares en esta nueva fase de formato unificado.

Por su parte, Mónaco necesita urgentemente una victoria. El club del Principado no ha sumado puntos en el arranque del torneo y se ubica en el fondo de la clasificación.

Duelo de estrellas: Haaland vs Ansu Fati en el Estadio Luis II

Para este partido, el técnico monegasco apuesta por el talento del español Ansu Fati y la joven promesa francesa Maghnes Akliouche, quienes buscarán hacer daño a la defensa inglesa.

Manchester City contará con su tridente ofensivo de lujo: Erling Haaland, Jeremy Doku y Phil Foden, quienes llegan en gran forma y representan el principal peligro para los locales.

Sin embargo, el equipo no podrá contar con los lesionados Omar Marmoush y Rayan Cherki, quienes fueron descartados para este compromiso.

En el caso de Mónaco, además de la ausencia de figuras clave en la defensa, se suma la baja del mediocampista Paul Pogba, quien continúa en recuperación y aún no está disponible para la alta competencia.

Las alineaciones confirmadas de Mónaco y Manchester City

¿Dónde ver Mónaco vs Manchester City en Ecuador?

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través del canal ESPN, disponible en televisión por suscripción, y en la plataforma Disney+, donde también se podrá acceder a repeticiones y contenido adicional de la Champions League.

