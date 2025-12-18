Dónde ver EN VIVO y horario de Napoli vs Milan por la Supercopa de Italia 2025

Napoli y AC Milan se enfrentan este jueves 18 de diciembre en Riad por la semifinal de la Supercopa de Italia 2025

AC Milan busca avanzar a la final de la Supercopa de Italia.

Napoli y AC Milan protagonizarán uno de los duelos más atractivos en la semifinal de la Supercopa de Italia 2025, un partido que promete emociones, figuras internacionales y un alto nivel competitivo.

(Te invito a leer: ¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4)

El compromiso se disputará este jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Al-Awwal Park, ubicado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Napoli y AC Milan, cara a cara en la Supercopa de Italia 2025

Milan, que cuenta en sus filas con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, llega a este encuentro con la misión clara de clasificar a la gran final del torneo.

Pervis Estupiñán se ha convertido en habitual en AC Milan. Archivo

Los Rossoneri, dirigidos por el técnico Massimiliano Allegri, apostarán por un once estelar, combinando jerarquía, talento y equilibrio en todas sus líneas.

Emelec debe golear a El Nacional para seguir con vida rumbo a la Sudamericana 2026 Leer más

Pervis Estupiñán y su rol en el AC Milan para la semifinal

Para este partido, Estupiñán iniciará en la banca de suplentes, a la espera de su oportunidad para ingresar y aportar con su velocidad y proyección por la banda izquierda.

El once estelar que prepara Massimiliano Allegri

El probable once de Milan estaría conformado por Mike Maignan en el arco; De Winter, Fikayo Tomori y Pavlovic en defensa; Loftus-Cheek, Luka Modric, Adrien Rabiot, Saelemaekers y Bartesaghi en el mediocampo; mientras que en ataque aparecerán Christopher Nkunku y Christian Pulisic.

Napoli y las bajas sensibles para enfrentar a Milan

Por su parte, Napoli, bajo la conducción de Antonio Conte, también saldrá al campo con una alineación de lujo, pese a importantes ausencias.

Los napolitanos no podrán contar con Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Billy Gilmour y Alex Meret, todos fuera por lesión.

Posible alineación del Napoli de Antonio Conte

Aun así, el posible once de Napoli sería con Milinkovic-Savic en el arco; Beukema, Rrahmani y Buongiorno en defensa; Lobotka, Scott McTominay, Gutiérrez y Giovanni Di Lorenzo en la mitad de la cancha; y en ofensiva David Neres, Noa Lang y Rasmus Höjlund.

El ganador de esta llave avanzará a la final de la Supercopa de Italia 2025, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Bologna e Inter de Milán.

Dónde ver EN VIVO el Napoli vs. AC Milan en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Napoli y AC Milan se podrá disfrutar EN VIVO a través del canal de televisión pagada DSports y la plataforma digital DGO, en un duelo imperdible para los amantes del fútbol internacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ