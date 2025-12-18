Dónde ver EN VIVO y horario de Napoli vs Milan por la Supercopa de Italia 2025
Napoli y AC Milan se enfrentan este jueves 18 de diciembre en Riad por la semifinal de la Supercopa de Italia 2025
Napoli y AC Milan protagonizarán uno de los duelos más atractivos en la semifinal de la Supercopa de Italia 2025, un partido que promete emociones, figuras internacionales y un alto nivel competitivo.
(Te invito a leer: ¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4)
El compromiso se disputará este jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Al-Awwal Park, ubicado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.
Napoli y AC Milan, cara a cara en la Supercopa de Italia 2025
Milan, que cuenta en sus filas con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, llega a este encuentro con la misión clara de clasificar a la gran final del torneo.
Los Rossoneri, dirigidos por el técnico Massimiliano Allegri, apostarán por un once estelar, combinando jerarquía, talento y equilibrio en todas sus líneas.
Emelec debe golear a El Nacional para seguir con vida rumbo a la Sudamericana 2026Leer más
Pervis Estupiñán y su rol en el AC Milan para la semifinal
Para este partido, Estupiñán iniciará en la banca de suplentes, a la espera de su oportunidad para ingresar y aportar con su velocidad y proyección por la banda izquierda.
El once estelar que prepara Massimiliano Allegri
El probable once de Milan estaría conformado por Mike Maignan en el arco; De Winter, Fikayo Tomori y Pavlovic en defensa; Loftus-Cheek, Luka Modric, Adrien Rabiot, Saelemaekers y Bartesaghi en el mediocampo; mientras que en ataque aparecerán Christopher Nkunku y Christian Pulisic.
Napoli y las bajas sensibles para enfrentar a Milan
Por su parte, Napoli, bajo la conducción de Antonio Conte, también saldrá al campo con una alineación de lujo, pese a importantes ausencias.
Los napolitanos no podrán contar con Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Billy Gilmour y Alex Meret, todos fuera por lesión.
Posible alineación del Napoli de Antonio Conte
Aun así, el posible once de Napoli sería con Milinkovic-Savic en el arco; Beukema, Rrahmani y Buongiorno en defensa; Lobotka, Scott McTominay, Gutiérrez y Giovanni Di Lorenzo en la mitad de la cancha; y en ofensiva David Neres, Noa Lang y Rasmus Höjlund.
El ganador de esta llave avanzará a la final de la Supercopa de Italia 2025, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Bologna e Inter de Milán.
Dónde ver EN VIVO el Napoli vs. AC Milan en Ecuador
En Ecuador, el partido entre Napoli y AC Milan se podrá disfrutar EN VIVO a través del canal de televisión pagada DSports y la plataforma digital DGO, en un duelo imperdible para los amantes del fútbol internacional.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ