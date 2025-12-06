Dónde ver EN VIVO Real Betis vs FC Barcelona: Horario y detalles del juego por LaLiga

Barcelona defiende el liderato ante Real Betis en un duelo determinante en La Cartuja por la fecha 15 de LaLiga

FC Barcelona es el líder en la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26.

FC Barcelona buscará una victoria clave en su visita a Real Betis por la fecha 15 de LaLiga 2025-26, un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato.

El partido se disputará este sábado 6 de diciembre de 2025, desde las 12:30, en el estadio La Cartuja, escenario elegido para este intenso compromiso.

Barcelona llega como líder, seguido muy de cerca por Real Madrid

Los dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes del torneo, pero con apenas un punto de ventaja sobre Real Madrid, por lo que están obligados a sumar en Sevilla para mantener la cima.

Lamine Yamal será titular en FC Barcelona. Alberto Estévez / EFE

El Barça afronta esta jornada con 37 puntos, una campaña muy regular que lo mantiene en lo más alto de la tabla, aunque con la presión constante de su eterno rival, Real Madrid, que suma 36 unidades.

Real Betis busca acercarse

Real Betis, por su parte, llega ubicado en la quinta posición, con 24 puntos, decidido a hacerse fuerte en La Cartuja para acercarse aún más a los puestos de competiciones europeas.

Bajas sensibles en el Barcelona de Hansi Flick

En cuanto a las bajas y disponibles, ambos clubes llegan con plantillas parcialmente afectadas. En el FC Barcelona, Flick no podrá contar con Dani Olmo, Gavi ni Ronald Araujo, piezas clave que siguen en recuperación.

No obstante, el equipo recupera a figuras de gran impacto como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri, quienes serán determinantes para sostener el liderazgo y generar peligro ante la defensa bética.

Las ausencias que preocupan al Real Betis de Pellegrini

Real Betis también sufre ausencias sensibles: Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat e Isco no podrán ser parte del encuentro.

Aun así, Manuel Pellegrini dispondrá de jugadores importantes como Cucho Hernández, Antony y Abdé, capaces de aprovechar cualquier espacio que deje el cuadro catalán.

Dónde ver EN VIVO Betis vs Barcelona en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN a través de la televisión pagada, y también estará disponible en la plataforma digital Disney+.

