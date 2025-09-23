Dónde ver EN VIVO Levante vs Real Madrid: Hora y detalles del juego | LaLiga 2025-26

Real Madrid visita a Levante este martes 23 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga 2025-26

El líder de LaLiga vuelve a la acción. Este martes 23 de septiembre de 2025, Real Madrid visita a Levante en el marco de la fecha 6 de LaLiga de España 2025-26, en un duelo que enfrenta a equipos con realidades muy distintas.

El partido se disputará en el estadio Ciutat de València, desde las 14:30 (hora local).

Real Madrid: líder, con 25 puntos e invicto en LaLiga

El conjunto blanco llega a este compromiso como puntero absoluto del campeonato. Con 25 puntos en la tabla de posiciones, los dirigidos por Xabi Alonso no solo dominan el torneo, sino que además se mantienen invictos en esta nueva temporada de LaLiga.

Real Madrid quiere iniciar la Champions League 2025-26 con una victoria. EFE

Entre sus principales figuras estarán presentes Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y el uruguayo Federico Valverde, quienes han sido claves en el arranque perfecto del equipo merengue.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Real Madrid. El lateral derecho Trent Alexander-Arnold será baja para este encuentro por lesión, lo que obligará a cambios en la defensa blanca.

Levante, urgido de puntos para salir del fondo

Del otro lado, Levante buscará dar la sorpresa ante su gente. El equipo valenciano no ha tenido un buen inicio de temporada: con apenas 4 puntos, se ubica en la casilla 16 de LaLiga, muy cerca de los puestos de descenso.

Para este difícil reto, el Levante apostará por el olfato goleador de Iván Romero y el camerunés Etta Eyong, quienes intentarán vulnerar la sólida defensa madridista.

Dónde ver EN VIVO el partido en Ecuador: canales y streaming

Para los fanáticos en Ecuador, el partido entre Levante y Real Madrid se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma Disney+ y por el canal de televisión pagada ESPN.

Las alineaciones confirmadas de Levante y Real Madrid

Las estadísticas previas

