Donde ver EN VIVO Arsenal vs Brighton por EFL Cup

Mikel Arteta apostará por un equipo alterno, con Hincapié en la zaga central, frente a Brighton & Hove Albion

Arsenal, con el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, se prepara para un crucial enfrentamiento contra el Brighton & Hove Albion.

El partido, correspondiente a la cuarta ronda de la EFL Cup, se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025 a las 14:45 (hora de Ecuador) en el emblemático Emirates Stadium.

La oportunidad de Hincapié

Según los reportes de la prensa inglesa, el estratega de Arsenal, Mikel Arteta, optará por una alineación alternativa. Esta decisión estratégica busca gestionar la carga física de la plantilla y, sobre todo, brindar minutos valiosos a jugadores con proyección, como el ecuatoriano.

Piero Hincapié tendría su primera titularidad con Arsenal. piero hincapie

Piero Hincapié se perfila como pieza clave en la zaga defensiva. El zaguero tricolor formaría dupla central con el español Cristian Mosquera. La defensa se completaría con el lateral izquierdo Lewis-Skelly y el experimentado Ben White por la banda derecha.

Brighton busca el golpe: Las figuras de Hurzeler

Por su parte, Brighton & Hove Albion, bajo la dirección técnica de Fabian Hurzeler, viaja a Londres con la clara intención de dar el batacazo. El equipo de las Gaviotas alineará a figuras importantes que prometen complicar la defensa del Arsenal.

Atención especial merecen delanteros como Danny Welbeck, el paraguayo Diego Gómez y Georginio Rutter, quienes pondrán a prueba la solidez defensiva liderada por Piero Hincapié y buscarán el cupo a la siguiente fase de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Dónde ver EN VIVO el partido de Piero Hincapié

Los aficionados en Ecuador tendrán la oportunidad de seguir el desempeño de Piero Hincapié y Arsenal. El encuentro será transmitido EN VIVO y en exclusiva a través de la plataforma digital Disney+.

Con el talento ecuatoriano en el campo y la expectativa de un partido lleno de acción en el Emirates Stadium, el choque entre Arsenal y Brighton promete ser un espectáculo imperdible para todos los seguidores del fútbol inglés este miércoles 29 de octubre de 2025.

