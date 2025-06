Doménica Azuero supera lesión y tumor benigno para seguir en el BMX

Está tranquila. Con la alegría que la caracteriza, la bicicrosista ecuatoriana Doménica Azuero habla con EXPRESO de los planes de una temporada 2025 que le está resultando más inesperada de lo previsto, pero de la que nada cambiaría.

Cuenta que en mayo pasado tuvo uno de sus primeros eventos cumbres: el Panamericano de BMX, donde si bien logró colgarse la medalla de plata, le dejó una lesión en el hombro que desembocó en una de las lecciones de vida más importante en lo que va de su carrera: recibir la noticia de que era portadora de un tumor benigno en el hombro.

Campeona mundial junior, latinoamericana y medallista europea, entre otros tantos logros más, Dome, como la llaman sus allegados, sintió toda una mezcla de sentimientos, pero sobre topo expectativa, pues estaba retomando un año en el que los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, iban a ser su reencuentro con un ciclo olímpico dirigido a Los Ángeles 2028.

“Durante un entrenamiento, dos semanas después de la plata panamericana, lamentablemente se me fue el hombro y no hubo manera de volverlo a su lugar; ese movimiento hizo mucho daño, por lo que regresé del urgencia a Ecuador a operarme”, contó la azuaya.

No fue sino hasta después de entrar al quirófano que los médicos descubrieron “que tenía un tumor en el húmero. Gracias a Dios hoy en día puedo decir que no hay nada de qué preocuparse porque fue extirpado con éxito. Solo tengo que seguir en chequeos médicos cada seis meses, pero no es grave”, añadió con una sonrisa.

La recuperación va bien encaminada

Tras la cirugía, Azuero lleva seis semanas de rehabilitación con el fisioterapeuta Carlos Vanegas y “el hombro ya coopera”, recalca.

“Han sido seis semanas y seguimos en modo ‘ya casi’, contó la tricolor, quien la semana pasada volvió a Francia, para regresar a los entrenamientos.

Dentro del proceso está bajo el constante cuidado del doctor Rómulo Hidrobo, quien fue el que la operó. “Cuando me sacaron los puntos le dije al médico que yo me sentía tan bien que ya competir otra vez (sonríe), pero no me da el alta aún”, precisó.

Próximos eventos internacionales

El retorno a las pistas será progresivo, no obstante, la azuaya prepara la vuelta para el próximo 17 de agosto en el round 4 de la Copa Latinoamericana de BMX, que tendrá lugar en Alta Gracia (Córdoba, Argentina).

Luego le seguirá una parada de la Copa del Mundo en Argentina, programada para septiembre, además otra en Argentina. Antes de los Bolivarianos participará en otra Copa Latina en Brasil.

“Pese a los compromisos mi enfoque está en los Bolivarianos que van a ser en noviembre. Realmente quisiera repetir una medalla en Lima, porque es uno de mis lugares favoritos”, señaló en referencia a la medalla de oro lograda en la Copa Latinoamericana de 2016 desarrollada en la capital peruana.

A esos logros, Dome le suma que fue escogida como representante de los deportistas en la lista que ganó las recientes elecciones de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que aún se encuentra en espera de inscripción.

