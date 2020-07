¿Dobles contratos en El Nacional?

Son cuatro audios. En ellos, la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, habla claramente de dobles contratos con ciertos jugadores y sobre un cierto malestar por el atraso en los pagos.

Uno de ellos, el más largo, es general: "Señores buenas tardes, a los que les debo el contrato doble, que eso es un privado y se supone que nadie sabe y que por hacer eso puedo ir hasta presa, y ustedes mismo están hablando aquí en el grupo. Les pido de favor eso, que apenas tenga el otro dinero se les complementa. Y a los señores que se les deba enero o febrero, suban a las oficinas y les atiendo aquí con Sandrita para irles cancelando, pero no se pongan aquí en el chat a estar indisponiendo porque ustedes mismo se van a poner con la cabeza caliente y yo también me voy a molestar. El mes anterior LigaPro nos dio 39 mil la quincena y les pasé, hoy nos estpa dando 39 mil y les estoy cancelando, los que tengan la diferencia de sueldos por favor me ven aquí en la oficina o mañana voy a Tumbaco para hablar personalmente".

Hay otro dirigido a un jugador al que llama Pedrito. "Si no lo vas a aceptar sube a la oficina y finiquitamos contratos porque dinero no hay. Con los que tenemos doble contrato, tú cobraste enero, eso quiere decir que sí tengo palabra para pagar, pero si no van a aceptar, vengan por favor y finiquitamos contratos. No voy a entrar en polémica. Estoy pagando lo que tengo..."

Y otro dirigido a Máximo. "Máximo, tú sabes que eso es ilegal y que la LigaPro a una como presidenta le hace firmar un documento para no pagar eso. Les ruego, a los cuatro señores de doble contrato les espero para conversar, no voy a ponerme en polémica..."

Vallecilla salió al paso ante esos audios. Luego de criticar "la falta de códigos" por hacerlos públicos, ella señaló que los dobles contratos se refería a que uno es como futbolistas y el otro para el manejo de su imagen.

"Es un chat que tenemos con los jugadores donde intercambiamos opiniones y donde digo que consulto a LigaPro si son legales o no contratos de imagen, no tengo nada que ocultar y por eso estoy informando. En mi desconocimiento no sabía que era ilegal el firmar dos contratos: uno de imagen y otro de futbolista profesional”, dijo a La Red.