Las ‘vueltas’ que da el del fútbol son increíbles, el mejor ejemplo es Dixon Arroyo, exjugador Emelec, quien en algún momento pensó en irse a jugar a la serie B y ahora se encuentra compartiendo camerino con Lionel Messi, en el Inter Miami de la MLS.

Dixon, con 31 años, ha estado presente en todos los encuentros que ha estado el astro argentino, de ahí que el paso del ecuatoriano por equipos como Liga de Loja, Deportivo Quito, Independiente del Valle y Emelec sirvieron de algo.

Dice que disfruta de tener como compañeros de equipo a estrellas como Messi, Sergio Busquets y Jordy Alba. Sobre Lio confiesa: “Messi es un jugador muy inteligente, es como tener otro técnico en la cancha, ese tipo de fútbol son cosas que te sirven y ayudan en el fútbol. Pide siempre que busquemos el espacio y que le demos la pelota cuando esté libre”, sostiene.

Y es que Dixon hace en la cancha lo que pide Messi, esa es su función, aunque se pensaba iba a cambiar con el arribo del DT Tata Martino.

Sobre la llegada de los tres exjugadores del Barcelona a quienes nunca imaginó como compañeros, Arroyo se sincera y comenta: “Son excelentes jugadores y personas, han llegado para sumar al equipo; converso mucho con Sergio, Leo y Jordy y a pesar de mi edad, aprendo mucho de ellos”, precisó Arroyo, quien fue el escogido para hablar por el Inter Miami en la previa del partido de este domingo 6 de agosto ante Dallas, por la Leagues Cup.

De Sergio Busquet, quien también juega en su puesto, solo tiene palabras de admiración, ya que lo sigue desde pequeño y trata de emularlo. “Lo he visto desde niño y ahora tengo la bendición de compartir cancha y camerino con él”, reconoció.

En cuanto a la relación que tiene con su compatriota Leonardo Campana, Dixon aseguró que es la mejor, pues fue él quien le dio la bienvenida en abril del 2023 al equipo. “Hablo mucho con él y sé que está pasando por un bajón futbolístico, pero le he dicho que el fútbol es de rachas. Ahora no le ha tocado, por ahí ha tenido oportunidades, pero no se le dan las cosas... Como compatriota y compañero hay que ayudarlo, apoyarlo”, sentenció.