Dirigente de deporte barrial falleció tras complicaciones médicas

Un desgarro muscular obligó a Patricio Cando a someterse a una serie de tratamientos físicos. El dirigente de fútbol barrial, vicepresidente de la liga Santa Elena de Nanegalito, falleció el miércoles 13 de mayo de 2020 tras presentar un cuadro de neumonía.

Guillermo Rivera, presidente de esa liga, comentó que su colega se lesionó en diciembre de 2019 tras participar en el torneo sub-50 de la Federación de Ligas de Quito. Desde allí, asistió regularmente a centros de salud para hacerse tratar su dolencia.

Posteriormente fue operado y, ya en casa, comenzó a sentir malestar. "Me llamó un día y me dijo 'no sé qué me pasa, me duele todo el cuerpo'. Entonces volvió donde su médico para averiguar qué ocurría con su salud", comentó Rivera.

Cristhian Noboa se confiesa: "Soy muy celoso" Leer más

Tras pasar algunos días con dolor de pecho y fiebre, fue ingresado a terapia intensiva. Cando falleció a cuatro días de celebrar su cumpleaños 60.

Johanna Cando, hija del dirigente barrial, indicó que la familia prefiere dar a conocer la trayectoria de su padre, más allá de las razones médicas por las que dejó de existir. "Lo sometieron a exámenes para descartar coronavirus, pero eso es algo que nos reservamos para el círculo familiar", indicó la joven.

Ante sus dolencias después de la cirugía, Cando se fue a Tulipe, en la parroquia Nanegalito, para descansar y recuperarse. El dirigente nació en ese sitio, fue presidente y vocal de la Junta Parroquial Nanegalito.

Fue presidente del club Colonia, que participa en esa liga barrial, además se desempeñó como vicepresidente del escenario deportivo por dos temporadas. También estuvo vinculado a la Federación de Ligas, donde fue directivo de 2016 a 2019.