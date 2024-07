Diego Hidalgo es eliminado y deja sin ecuatorianos a Wimbledon 2024

61 minutos duró apenas el partido en el que el guayaquileño y Tabilo no pudieron sostener para caer por parciales de 7-5, 6-4.

La expectativa por repetir la actuación de la semana pasada en Mallorca, en la que fue finalista, quedó frustrada este viernes 5 de julio para el ecuatoriano Diego Hidalgo, quien junto al chileno Alejandro Tabilo cayeron en la primera ronda de Wimbledon ante la dupla austriaca Sebastian Ofner y Sam Weissborn por parciales de 7-5, 6-4.

El duelo se retrasó en su inicio debido a la lluvia, e incluso cuando disputaban el primer set, buena parte de este lo jugaron bajo una pertinaz garúa, por lo que ambos equipos debieron adaptarse a las condiciones y tratar de ser más efectivos y seguros en sus golpes.

“Las condiciones son para los cuatro jugadores al final; tuve que haberme acoplado un poco más, pero creo que me costó un poquito. La cancha estaba bastante resbalosa, pero ellos sacaron bien y al final eso hizo que mis devoluciones no las sienta tan cómodas, algo que es un poco la base de mi juego; sin embargo el clima aquí es así siempre; de ahí que como excusa el clima no es, simplemente faltó ser un poco mejor que los rivales”, indicó con autocrítica el ecuatoriano, actual #61 del ranking ATP dobles.

El partido en su primer set fue de predominio de los sacadores; parecía que se definía en el ‘tie break’, sin embargo, los europeos lograron quebrarle el saque a Hidalgo en el décimo primer juego, para en el siguiente cerrarlo con claridad.

La esperada reacción de la dupla sudamericana en el segundo set se vio bloqueada tempranamente, ya que cedieron su saque en el tercer game. A esas alturas ya se imponía el mejor juego de los austriacos, en tanto que a Tabilo se le notaba el desgaste del partido que un día antes había jugado en singles, a cinco sets; eso mientras Hidalgo no lograba encontrar su mejor juego.

Al final el partido terminó en una hora 1 minuto, mucho más rápido de lo esperado, con Ofner y Weissborn como justos ganadores.

“No me sentí tan cómodo; creo que los otros jugaron bien, fueron dos quiebres en mi saque, tuve que haberlo hecho mejor. Hay que levantar el nivel para ser mejor que los rivales, y hoy no se dio”, aseguró Diego.

Lo que viene en la agenda del guayaquileño son los torneos ATP 250 de Newport (césped) y Atlanta (cemento) en Estados Unidos, a partir del 15 de julio. En ambos eventos hará pareja con el australiano John-Patrick Smith, #65 en dobles.

