Pese a haber nacido en España, Diego Almeida no duda en decir orgulloso que es un ecuatoriano más.

El amor que siente por el país es lo que tiene motivado al zaguero de 18 años, quien aspira a defender el combinado sub-20 de Ecuador en el Mundial que se disputará en Indonesia desde el 20 de mayo próximo.

Turquía: Doblete de Enner Valencia con el Fenerbahce ante el Alanyaspor Leer más

En entrevista con EXPRESO, el zaguero nacional afirma desde España que espera con ansias el llamado para dicha cita ecuménica. “Siempre he querido jugar por Ecuador. Pese a que no nací allá, mis padres siempre me han inculcado que me sienta un ecuatoriano más”, expresa emocionado.

El futbolista ahora es representado por Dream Star Sports Management, empresa que maneja Leonel Sarmiento, padre de Jeremy, seleccionado de la Tricolor y jugador del Brighton de Inglaterra.

Almeida destaca que le habría gustado estar en el Sudamericano de Colombia, pero nunca le llegó la convocatoria por parte del entonces entrenador Jimmy Bran.

“Nunca me llamaron. Se habló de que yo no quise estar en ese grupo, pero la verdad es que nadie se puso en contacto conmigo. Ahora, si me llaman, con gusto iré”, sostiene.

Almeida afirma que pese a la diferencia de horario que hay entre España y Colombia, se dio tiempo para ver la participación de la Mini-Tri en el Sudamericano Sub-20.

“Hubo partidos que sí los vi en vivo, otros ya los observé en diferido, porque eran en la madrugada de acá. Me parece que Ecuador tuvo un buen equipo, pero hubo muchos problemas propios que por poco nos dejan fuera del Mundial”, recalca el futbolista.

El jugador ya fue convocado por la selección de mayores en el 2021, cuando el entonces DT Gustavo Alfaro iba a disputar un amistoso ante El Salvador, en Estados Unidos. Archivo

Ante ese potencial, espera que el nuevo cuerpo técnico de la selección sub-20, encabezado por Miguel Bravo, se ponga en contacto con él para disputar la Copa del Mundo de Indonesia. “Ojalá pueda estar. Me encantaría recibir el llamado, creo que puedo aportar con algo en la selección”.

Bundesliga: Piero Hincapié titular en la victoria del Leverkusen ante Bayern Múnich Leer más

El jugador de 18 años agrega que esa posible convocatoria de la Tricolor le abriría las puertas a la selección de mayores, aunque en 2021 ya fue llamado por Gustavo Alfaro para un duelo amistoso del equipo que dirigía, partido disputado en Estados Unidos, frente a El Salvador.

“Mi idea es estar en el proceso de la selección, para lo cual el Mundial de Indonesia es una buena vitrina. Me ilusiono mucho con seguir siendo llamado para las eliminatorias”, recalca.

El futbolista, formado en La Masia del Barcelona de España, reveló que le agradaría compartir con Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, entre otros. “Esta selección está conformada por jugadores jóvenes y creo que puedo encajar bien. Ojalá que pronto pueda estar jugando en Primera, para ganar ritmo de competencia y estar en el radar del nuevo cuerpo técnico de la Tricolor”, finaliza.