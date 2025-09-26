DGO lanzó un plan para acceder en Ecuador a cinco plataformas de streaming

Quito, 22 de septiembre de 20025. – DGO lanzó un nuevo plan de suscripción que incluye más de 80 señales de televisión y permite acceder a los contenidos de cinco plataformas de streaming, por un imperdible precio de U$S29,99 mensuales y en la misma factura.

“Combo TV + Streaming” es un plan potencia significativamente la experiencia de los usuarios, porque ofrece más de 10.000 títulos On Demand y la posibilidad de disfrutar de las exclusivas opciones de entretenimiento de DGO, Disney+, HBO MAX, Prime Video y Paramount+.

La nueva propuesta de DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV reconocida por su experiencia multiplataforma, también dispone de 80 señales de televisión y lo mejor del deporte nacional e internacional, con las transmisiones y coberturas de la señal DSPORTS.

“Con sus nuevas propuestas de suscripción, DGO redefine la forma de acceder al entretenimiento en el hogar. Gracias a un modelo integrado que centraliza pagos y simplifica gestiones, las familias pueden disfrutar de una experiencia más ordenada, conveniente y económica, sin perder acceso a una amplia oferta de contenidos de calidad”, destacó Santiago Carrión, marketing Lead de DIRECTV Ecuador.

Paso a paso: cómo acceder al nuevo plan de DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ec/home donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico por 19,99, así como el nuevo “Plan Streaming” y hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos. DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.