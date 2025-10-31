Deportivo Quito vs. Mineros: hora y dónde ver en vivo el partido del ascenso nacional

Deportivo Quito va por la remontada para clasificar a los cuartos de final del ascenso. En la ida perdió 1-0 ante Mineros

Deportivo Quito recibirá a Mineros por la revancha de los octavos de final del ascenso nacional.

Las revanchas de los octavos de final del ascenso nacional inician este viernes 31 de octubre con el partido entre Deportivo Quito y Mineros, que se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los chullas llegan con la necesidad de remontar la serie tras caer 1-0 en la visita a Mineros, en Guaranda, en partido que se disputó el domingo 26 de octubre, y que quedó a favor de los locales por el gol de John Angulo.

Fue la primera derrota de los azulgranas en 26 encuentros en 2025 en el camino del ascenso nacional, lo que les pone con una nueva prueba en busca de dar un paso más en el objetivo de regresar a la primera categoría.

El técnico Sebastián Blásquez enfatizó los entrenamientos en trabajos en la definición, que será clave para que los chullas puedan salir victoriosos en casa. Tienen claro que los visitantes llegarán a mantener la ventaja, con un esquema defensivo.

¿Cómo ver el partido?

Los chullas buscan dar otro paso para su regreso a la primera categoría. CORTESÍA

Para quienes no puedan asistir al estadio Gonzalo Pozo, el Deportivo Quito también habilitó una transmisión en línea. El acceso al enlace tendrá un valor de $8 y el link será enviado 30 minutos antes del inicio del partido.

Para poder acceder a la transmisión, los hinchas azulgranas se deben registrar dando click aquí para llenar el formulario

Si no puedes ir al estadio 🏟️ te vamos a extrañar 🤗. ¡Pero puedes alentarnos 📺 desde casa con la transmisión oficial! Sigue los pasos 📱, haz tu pago y te mandamos el link 30 minutos antes aproximadamente 🤓👉 https://t.co/0MKyiAGngn#ElQuitoEs facilidades 💙❤️ pic.twitter.com/0wODXtX0FY — SD Quito Oficial (@SDQuito_Oficial) October 29, 2025

Los datos claves del D. Quito vs. Mineros

Fecha: Viernes 31 de octubre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Gonzalo Pozo

Transmite: Youtube de Deportivo Quito en modalidad pague por ver

