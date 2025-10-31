Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Deportivo Quito vs. Mineros, ascenso nacional Ecuador
Deportivo Quito recibirá a Mineros por la revancha de los octavos de final del ascenso nacional.CORTESÍA

Deportivo Quito vs. Mineros: hora y dónde ver en vivo el partido del ascenso nacional

Deportivo Quito va por la remontada para clasificar a los cuartos de final del ascenso. En la ida perdió 1-0 ante Mineros

Las revanchas de los octavos de final del ascenso nacional inician este viernes 31 de octubre con el partido entre Deportivo Quito y Mineros, que se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Te invitamos a leer: Liga de Quito cae ante Palmeiras y se termina sueño de la Copa Libertadores

Los chullas llegan con la necesidad de remontar la serie tras caer 1-0 en la visita a Mineros, en Guaranda, en partido que se disputó el domingo 26 de octubre, y que quedó a favor de los locales por el gol de John Angulo.

Fue la primera derrota de los azulgranas en 26 encuentros en 2025 en el camino del ascenso nacional, lo que les pone con una nueva prueba en busca de dar un paso más en el objetivo de regresar a la primera categoría.

El técnico Sebastián Blásquez enfatizó los entrenamientos en trabajos en la definición, que será clave para que los chullas puedan salir victoriosos en casa. Tienen claro que los visitantes llegarán a mantener la ventaja, con un esquema defensivo.

¿Cómo ver el partido?

Deportivo Quito vs. Mineros, ascenso nacional Ecuador
Los chullas buscan dar otro paso para su regreso a la primera categoría.CORTESÍA

Para quienes no puedan asistir al estadio Gonzalo Pozo, el Deportivo Quito también habilitó una transmisión en línea. El acceso al enlace tendrá un valor de $8 y el link será enviado 30 minutos antes del inicio del partido.

Para poder acceder a la transmisión, los hinchas azulgranas se deben registrar dando click aquí para llenar el formulario

Los datos claves del D. Quito vs. Mineros

  • Fecha: Viernes 31 de octubre

  • Hora: 19:30 (de Ecuador)

  • Estadio: Gonzalo Pozo

  • Transmite: Youtube de Deportivo Quito en modalidad pague por ver

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Boom turístico en Quito por los conciertos de Shakira en noviembre de 2025

  2. ‘Stranger Things’: Tráiler oficial de la última temporada revela nuevos detalles

  3. Polémica en Quito por aprobación de ordenanza que regula las vallas

  4. Liga de Quito e Independiente dejan escapar millones por eliminación de finales

  5. Bases militares de EE. UU. en Ecuador: Será en Manta o Salinas, descartan Galápagos

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. 'Jóvenes al volante': el programa de Noboa para apoyar a deportistas en plena campaña

  3. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  4. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  5. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

Te recomendamos