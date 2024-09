Deportivo Quito y AV25, polémica en el ascenso de segunda en Pichincha

Los equipos jugarán la fase final, aún cuando no clasificaron. Su cupo le pertenecía a Patrón Mejía e Independiente JFA

Deportivo Quito y AV25, eliminados en la primera fase del torneo de ascenso de Pichincha, jugarán la fase nacional por decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto, luego de que el organismo dejara sin derecho a participar a Patrón Mejía e Independiente JFA, quienes sí accedieron por puntaje, pero que supuestamente no tuvieron la documentación de ley para su inscripción en el plazo estipulado.

Este lunes 16 de septiembre, la decisión de la FEF sorprendió a la misma Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), pues no entendían por qué no se consideró la normativa del torneo definida previamente. Así lo aseguró a EXPRESO Oswaldo Paredes, quien preside el campeonato en cuestión.

“De qué sirve que nosotros organicemos el torneo y mantengamos una metodología, si al final va a llegar la FEF y va a hacer lo que ellos quieren”, cuestionó el dirigente.

Los argumentos de AFNA para defender los cupos de Patrón Mejía y JFA fueron expuestos en un documento formal enviado al mediodía a la Ecuafútbol, que incluso habría elaborado una tabla de posiciones paralela, con criterios ajenos a los resultados que se dieron en el torneo provincial.

Denuncia de intervención

Los jugadores chullas en uno de sus últimos partidos disputados. Cortesía

En la carta que envió AFNA se asegura, una vez más, que “los clubes Espoli, Patogol FC, Patrón Mejía e Independiente JFA cumplieron con los requisitos reglamentarios” para su participaron en la etapa provincial del Campeonato Nacional de Segunda Categoría. A eso se le agrega que ninguno de los equipos en mención recibió notificaciones por parte de la FEF sobre algún incumplimiento de documentación y que tampoco tuvieron información los que podían acceder al cupo por relevo, entre ellos Espoli y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que por puntaje, terminaron por encima de AV25.

“Hay que ser legales, tiene que haber una comunicación del representante del fútbol ecuatoriano. A mí no me ha llegado ningún documento, ni en memorando, telegrama, nada”, explicó a este Diario el general Lenín Bolaños, presidente de Espoli, quien a la vez aseguró que de ser cierto lo que se les acusa él hubiera decidido no jugar, al considerarlo antideportivo.

El mismo criterio manejan en la USFQ. Sebastián Vallejo, dirigente del club, se mostró consternado por la medida que no aceptan. “El comunicado nos llegó esta mañana (ayer). Corrían rumores, pero creíamos que era poco probable porque sabíamos que todos los papeles fueron entregados en regla por JFA y Patrón Mejía”.

Deportivo Quito ya sabía de la medida

EXPRESO pudo conocer que a la interna de Deportivo Quito, la oportunidad de disputar el torneo, aún no habiendo clasificado, ya era tratado como un hecho desde hace al menos dos semanas. Y es que un dirigente cercano al presidente se habría reunido con Edison Méndez para proponerle el banquillo; sin embargo, ante falta de acuerdo con el Kinito, habrían mantenido un acercamiento con Sebastián Blazquez, quien recientemente dejó Aucas.

En @AFNAPichincha no sabían que @FEFecuador iba a decidir unilateralmente incluir a @SDQuito_Oficial y AV25. Se enteraron anoche y no lo entienden.



Los equipos excluidos, ni los que debían ser considerados en lugar de AV25 (Espoli y USFQ) recibieron nunca ninguna notificación. pic.twitter.com/IE0NLizlU7 — Mishell Duque (@MishuDS) September 16, 2024

Pese a las gestiones anticipadas, hasta el cierre de esta edición, Deportivo Quito no anunció a su cuerpo técnico y tampoco se conoce la conformación de la plantilla, pues el equipo ya había dejado de entrenar a finales de junio cuando no pasó la primera fase. Ahora trabajan contra reloj antes del inicio del torneo, previsto para el 28 de septiembre.

