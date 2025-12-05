Deportivo Cuenca vs Delfín: previa, hora, y canal para ver el juego por LigaPro 2025

Deportivo Cuenca enfrenta a Delfín en un duelo crucial para acercarse al único cupo a la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Cuenca recibe a Delfín, en la fecha 8 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, con la misión de conquistar un triunfo clave que lo acerque al único boleto clasificatorio para la Copa Sudamericana 2026.

(Te invito a leer: Pol Deportes debutará en Champions League narrando el Real Madrid vs Manchester City)

El compromiso se disputará este viernes 5 de diciembre de 2025, desde las 19:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde el Expreso Austral buscará hacerse fuerte ante su afición para mantenerse en la pelea.

Cuenca, obligado a sumar tres puntos para acercarse al líder Macará

El equipo dirigido por Norberto Araujo llega a esta jornada con la presión a cuestas. Deportivo Cuenca ocupa actualmente el tercer puesto del grupo, con 52 puntos, y se encuentra a cuatro unidades de distancia del líder Macará (56).

Deportivo Cuenca es tercero en el segundo hexagonal de LigaPro 2025. Archivo

Con solo tres fechas por disputar, cada punto es determinante, por lo que una victoria frente a Delfín resulta imprescindible para mantener viva la ilusión del cupo internacional.

Elías Legendre Quiñónez: Otra joya ecuatoriana que ficha por un histórico de Francia Leer más

Kliver Moreno, la única baja del Expreso Austral para este compromiso

Para este duelo, Cuenca no podrá contar con el volante Kliver Moreno, expulsado en la derrota 2-1 ante Aucas en la jornada anterior.

Sin embargo, Araujo sí dispondrá de sus principales cartas ofensivas: los goleadores Alexis Rodríguez, Jorge Ordóñez y el atacante Cristian Tobar, quienes se perfilan como las piezas clave para romper la defensa rival y encaminar un triunfo vital.

Delfín llega a Cuenca sin opciones, pero con plantel completo

En la vereda opuesta, Delfín llega a territorio azuayo sin chances matemáticas de alcanzar el cupo a la Sudamericana. El equipo de Juan Zubeldía es el colista, con apenas 35 puntos, y solo jugará por el honor en las últimas jornadas del campeonato.

Pese al difícil momento, los Cetáceos no registran bajas para este compromiso y saltarán al campo con sus referentes ofensivos Erick Mendoza, Jeremías Pérez y Brahian Cuello.

Las alineaciones de Deportivo Cuenca y Delfín

Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs Delfín

Los aficionados podrán disfrutar del compromiso EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en sus canales de TV pagada como en sus plataformas digitales, además de la señal abierta de TC Televisión.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!