Deportivo Cuenca: jugadores denuncian problemas institucionales

Los jugadores del Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli y Rodrigo Melo, destaparon el jueves 4 de abril una serie de problemas institucionales que atraviesa el club, elevando la querella a la dirigencia que encabeza la presidenta Nataly Villavicencio.

“Hace 50 años que las cosas se están haciendo mal. No entiendo por qué no aparecen y dicen las cosas que deben decir”, se quejó el volante argentino Melo, en rueda de prensa previo al duelo contra Barcelona del sábado 6 de abril, en el estadio Monumental.

"La realidad es distinta, las cosas no están bien. Hablo como Rodrigo Melo, una realidad que vivo día a día, hace tres años y es insostenible. Si quieren reducir el plantel, arranquen conmigo, yo tengo un año más de contrato y uno muy bueno, estoy dispuesto a perder", acotó.

Los jugadores reclaman que la dirigencia no da la cara y exigen la cancelación de meses pendientes. A decir del capitán del club Lucas Mancinelli, los más jóvenes incluso faltan a las sesiones de gimnasio porque no tienen dinero para comer.

Lucas Mancinelli dice que la presidenta de Deportivo Cuenca a veces responde y otras no cuando piden explicaciones de lo económico y que del GFI manifiestan que ya pusieron el dinero que debían poner. Hay jugadores que no tienen para comer pic.twitter.com/s7j3rTP46g — Andrés Carpio Guevara (@AndresCarGue) April 4, 2024

“Te dicen si voy al gimnasio no como. Sabes lo que es que vengan y me pidan plata como capitán, porque el club ni siquiera da una respuesta. La presidenta no responde, esto es un puterío”, exteriorizó.

