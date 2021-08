Los deportistas tricolores tuvieron problemas hasta para volver desde Tokio

A las quejas de varios atletas ecuatorianos por la falta de asistencia y entrenadores en Tokio durante los Juegos Olímpicos que finalizaron ayer, se sumó también la molestia de algunos deportistas tricolores por las horas de espera que tuvieron que pasar en escalas de hasta 24 horas, además de un trayecto por tierra hasta Quito luego del largo retorno desde suelo japonés.

La voz de alerta la dio la velocista Marizol Landázuri, quien en redes sociales dejó saber en principio que, al largo trayecto que le estaba tocando vivir desde el continente asiático, una vez que arribe a Quito le tocaría volverse por tierra hasta Guayaquil.

“Alguien que desee regalar a esta humilde servidora un pasaje en avión (Quito-Gye). Dicen que todo está bien y que me mandarán 8 horas en bus, no hace sentido, no nos quejamos, suponemos que todo es planificado”, publicó en Instagram la atleta nacional, que representó al país en los relevos 4x100 femeninos.

“¡Es una locura esto! Acabo de conversar con el presidente del Comité Olímpico (Augusto Morán). Me dijo que ya están resolviendo el tema. Que cubrirán el pasaje de avión como es debido. Aparentemente hubo una falla de comunicación deportista-Comité para coordinar su arribo”, escribió Sebastián Palacios, ministro del Deporte, a la periodista Gabriela Jurado en un tuit por la situación de la atleta.

Quiero agradecer a toda la gente que ha hablado conmigo para decirme que si ellos (el COE) no me pueden solucionar, ellos me pagan el pasaje hasta Guayaquil.

Marizol Landázuri, velocista

Y es que tras varios mensajes de solidaridad y molestia de los internautas, Landázuri dejó saber por la misma red social en una serie de videos que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) ya le estaba solucionando el problema.

Lenin Preciado fue uno de los deportistas que hizo escala de 24 horas en Ámsterdan. Cortesía

“Tengo una noticia muy buena, el Comité Olímpico se ha contactado conmigo para indicarme que están haciendo el trámite del viaje. Quiero agradecer a la gente que ha hablado conmigo, a decirme que si ellos (COE) no me pueden solucionar, ellos están dispuestos a pagarme el pasaje a Guayaquil”, mencionó la atleta nacional, haciendo referencia a que “ministros de otras cosas me han escrito, incluso el compañero Chito Vera me escribió para darme la mano. Les seguiré contando cómo va el viaje”.

La gente me ve como una mujer fría pero soy un ser humano que también tiene su historia.

Lo único que deseo día a día es trabajar duro para que a mis padres no les falte nada y a todos los niños que aman el deporte tengan un proceso favorable y digno.

Esta respuesta fue grabada por la corredora durante una escala de 24 horas en el aeropuerto de Ámsterdam, tiempo que también tuvieron que esperar otros deportistas días atrás para volver a Ecuador, como le respondió el judoca Lenin Preciado a la comunicadora Jurado en un tuit. “A mí también me tocó esperar 24 horas en Ámsterdam, fail! Solamente diré que deben de organizarse un poco más”, dejó saber el crédito nacional.

Pero no solo Landázuri y Preciado tuvieron que esperar un día en Ámsterdam para regresar a Ecuador. También le pasó a la golfista Daniela Darquea, que fue más escueta en Twitter al escribir: “a todos nos tocó”.

A mí también me tocó esperar 24 horas en Ámsterdam (para volver a Ecuador). Solamente diré que deben de organizarse un poco más.

Lenin Preciado, judoca

EXPRESO se comunicó con el departamento de prensa del COE para conocer una versión oficial de un dirigente tras lo expuesto por los deportistas, pero la respuesta fue que habrá una rueda de prensa en los próximos días.