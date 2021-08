Los mejores Juegos Olímpicos de la historia para Ecuador

Héroes tricolores. Así se puede catalogar a los guerreros ecuatorianos que representaron al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, que por números son los mejores de la historia para Ecuador luego de las dos medallas de oro, una de plata y cuatro diplomas alcanzados. Pero el análisis va más allá debido a que estos logros han sido, en algunos casos, sin el suficiente respaldo dirigencial, razón por la que varios de nuestros créditos mostraron su molestia en el continente asiático.

Y precisamente los resultados alcanzados en Tokio son una señal de alerta para que esto cambie y ahí, con las destrezas y habilidades de los atletas como principal herramienta, no solo la cosecha de medallas, diplomas o éxitos aumente en París 2024, sino también de los semilleros surjan nuevos valores que cumplan con el proceso formativo que requiere a largo plazo la alta competencia.

La primera alegría en el medallero, y a su vez, la voz de la insatisfacción de un deportista ecuatoriano en estos Juegos la dio Richard Carapaz. Es que tras obtener la presea dorada en el ciclismo de ruta dijo que se la dedicaba al país, pero con un mensaje de que “hay que creer” y agregó; “he trabajado mucho para llegar aquí, estoy aquí, estoy disfrutando, es algo muy grande para mí y simplemente gracias por el apoyo a quienes verdaderamente me dieron la mano”, para después agregar “hay que seguir dándole oportunidades a los deportistas que realmente lo merecen”.

Y justamente esas oportunidades son las que permitirán seguir forjando nuevos valores que formen parte del ciclo olímpico, tal como lo comenta Pedro Rodríguez, ciclista que representó a Ecuador en Atlanta 1996.

Los dirigentes deportivos casi nunca hacen bien su trabajo y solo están buscando que el deportista obtenga los resultados y no se preocupan si el deportista está bien Neisi Dajomes, medallista olímpica

“Definitivamente la estructura de nuestro país no tiene objetivos reales y como política de Estado tiene objetivos temporales y momentáneos nada más, a gusto y criterio de las diferentes autoridades, me atrevo a decir que el 95 % de los deportes amateurs necesita de un proceso de formación, es decir que viene desde categorías infantil, prejuvenil, juvenil y élite, a esto es lo que Richard se refiere, hay que creer en el deportista, en el deportista ecuatoriano, hay muchos deportistas que llegan a categoría juvenil, pero no ven el estímulo en el proceso de formación y desisten de seguir en la actividad”, comentó el Águila de Tulcán.

Y hablando de procesos, fue pesas la disciplina que le dio más medallas a Ecuador en estos Juegos con el oro de Neisi Dajomes y la presea de plata conseguida por Tamara Salazar, además del diploma de Angie Palacios, deportistas que, pese a las dificultades de las que han hablado públicamente, continuaron con su proceso de formación y no desistieron en sus objetivos.

Andrés Gómez, ganador de Roland Garros y exnúmero cuatro del mundo en tenis, coincide en lo importante que es la parte formativa. “Si bien es cierto atletas, sobre todo los de élite, ponen sus esperanzas en el ciclo olímpico, es importante ir paso a paso, normalmente ir por los Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos, hasta llegar a los Juegos. Para esto se necesita mejorar la etapa de formación y replantear cosas que se han hecho hasta ahora”, dijo el Zurdo de Oro. Sobre las molestias expresadas por algunos atletas en Tokio, Gómez dijo que “es necesario transparentar el deporte, los apoyos hacerlos un tanto más fáciles de llegar a las federaciones, a los deportistas y de esa manera trabajar con eficacia”.

Ecuador también destacó en bicicross y lucha, gracias a los diplomas de Alfredo Campo en el deporte sobre ruedas y Luisa Valverde, al igual que Lucía Yépez, en la disputa de contacto, sin embargo, existen otras disciplinas en las que se ve un importante futuro, como lo es la marcha, donde Paola Pérez rozó el diploma al quedar en noveno lugar damas en los 20 kilómetros y Daniel Pintado decimosegundo en la misma distancia en varones. Glenda Morejón, una de las joyas de esta disciplina, no pudo terminar la competencia por molestias físicas, no obstante, con el debido proceso, tendrá su revancha en París 2024.

El dirigente debe caminar junto al deportista y entender el proceso que se debe seguir, el trabajo que hay que hacer, ponerle mucha voluntad y compromiso con sus deportistas Pedro Rodríguez, ciclista olímpico

Pero para que los próximos Juegos también traigan alegrías es necesario que constantemente los deportistas cuenten con un equipo de trabajo, como lo indica Segundo Jami, quien representó a Ecuador en Río 2016. “El apoyo no debe ser solo para eventos, necesitamos a los entrenadores a nuestro lado a diario, para que los ciclos que vengan tengan un correcto proceso y seguir destacando en los Juegos que están por venir”, manifestó el maratonista.

Ecuador, que participó en Tokio con 47 representantes -tras la baja de Álex Quiñónez por sanción- en 15 disciplinas, con 17 deportistas en atletismo, cuatro en ciclismo, igual número que en boxeo, levantamiento de pesas y natación, tres en judo, dos en tiro deportivo, igual que en lucha, uno en tenis de mesa, surf, tiro con arco, pentatlón moderno, ecuestre, triatlón y golf, tiene el reto de apuntar a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la capacidad de nuestros créditos debe ser mayormente respaldada por los entes encargados de proveer de todo lo necesario a los atletas, de ahí, las medallas, diplomas, participaciones destacadas o procesos acertados, llegarán fruto del trabajo mancomunado de las partes buscando el bienestar de los deportistas.