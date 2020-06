Deportistas y entrenadores de alto rendimiento llevan hasta 5 meses impagos

Pocos quieren hablar; el tema es delicado. Unos por miedo a retaliaciones, otros porque intentan entender la crisis mundial por la pandemia, pero prima la razón. Para la gran mayoría, el deporte es su medio de subsistencia y algunos ya van rumbo al quinto mes sin percibir un solo centavo... eso los tiene intranquilos. Deportistas y entrenadores que integran el Plan de Alto Rendimiento (PAR) o reciben valores del Gobierno están atravesando momentos difíciles.

Si bien la lista no está cuantificada, entre ellos mencionan que son muchos los que están padeciendo este problema. Hay desde campeones y vicecampeones mundiales, hasta medallistas panamericanos y diplomas olímpicos.

A inicios de abril, la Secretaría del Deporte anunció que el presupuesto de $ 12,7 millones para el financiamiento del proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2020 se mantenía intacto, pese a las afectaciones del coronavirus. La cartera de Estado aceptó estar pendiente en los pagos de febrero y marzo, y en algunos casos de enero, sin embargo, aseguró que eso estaba a días de solucionarse... más de un mes después al parecer todo sigue igual. El vicecampeón mundial de boxeo Julio Castillo, la múltiple medallista de levantamiento de pesas Neisi Dajomes, la canoísta Stefanie Perdomo y el entrenador de la selección nacional de ese último deporte, Sebastián De Cesare, dan fe de ello.

Nadie ha parado de entrenar. Durante la pandemia guardaron la cuarentena obligatoria, pero haciendo trabajos supervisados por los entrenadores, hoy que algunos ya están saliendo a realizar sus actividades, la problemática vuelve a la mesa y sin ningún panorama claro todavía.

Castillo y Dajomes están ubicados en la categoría Tokio 2020, máximo escalafón del Plan de Alto Rendimiento, donde los deportistas reciben una beca mensual de $ 2.758, valor equivalente a 7 salarios básicos unificados. El primero manifiesta que desde enero no recibe sus haberes. “Personalmente hoy (lunes) conversé con la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, y le recordé el tema... Ella supo responder que es un problema de Finanzas (ministerio); así que estamos a la espera”, le dijo Castillo a EXPRESO.

El medallista de plata del Mundial Absoluto y de los Juegos Panamericanos 2019 no oculta su preocupación: “Al tema de la cancelación de las competencias por la pandemia, ahora se suma esto. Estamos entrenando, pero en sobresalto. Este es nuestro trabajo; vivimos de esto. Creo que los más afectados son los que están en la beca Tokio 2020. Oí también que David Arroyo, de pesas, está en este mismo padecimiento”, recalcó.

Dajomes, a quien no le pagan desde marzo, se suma al reclamo y revela que son alrededor de 110 deportistas, de los 347 que conforman el PAR, los que están en lista de pagos pendientes. “Hay deportistas que sí han recibido el incentivo, en especial los que son por valores inferiores al de nosotros (Tokio 2020), pero a nosotros no. Son como ciento y pico de deportistas a los que no se les ha acreditado”, explicó la campeona mundial juvenil.

Sebastián de Cesare, entrenador de la selección ecuatoriana de kayak, es otro de los afectados y explica su situación. “La Federación Ecuatoriana de Canotaje obtuvo un remanente del año pasado por medio del cual se nos pudo pagar apenas un mes (enero), pero nada más. A la fecha ya nos deben febrero, marzo, abril, mayo y junio que ya va por la mitad. Los acercamientos que hemos tenido (con la Secretaría) han sido semana a semana, siempre nos dicen que la próxima, luego la próxima y así. Finalmente hace pocos días pude hablar personalmente con Andrea Sotomayor, encargada de la cartera de Estado, quien me dijo que no era un problema de ellos, sino del Ministerio de Finanzas, que no hace la transferencia de los valores... me imagino porque no tiene liquidez”, sentenció el hermano de César de Cesare, múltiple campeón de Copas Mundo, quien tendría también pagos pendientes.

Finalmente, Stefanie Perdomo, canoísta, quien forma parte del Plan en la categoría élite ($ 2.364), asegura que la beca, en su caso, está pagada solo hasta marzo. “El 4 de marzo nos pagaron enero y el 27 de abril, febrero. En teoría en esta última fecha nos iban a dar 2 meses, pero solo nos pagaron uno. Después escuché que solo a los que recibían menos de $ 1.000 le pagarían los 2 meses y los de más de 1.000, no; hasta que el 5 de junio nos pagaron solo marzo”, acotó.