Deportistas se confiesan en el carpool

En la pista de Los Chasquis, donde a diario va a cumplir con sus entrenamientos, el marchista David Hurtado llega con su vehículo gris. Pero no es para otra jornada de preparación, sino para encontrarse con la velocista Anahí Suárez, quien es la más reciente invitada a su programa de entrevistas en el formato carpool.

Es la otra faceta del andarín, quien fue el primer tricolor que alcanzó la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, y que inició con este proyecto para presentar el otro lado de los deportistas.

“Esta idea nació en una conversación con Samuel Salazar, con quien desarrollo este proyecto y se encarga de la grabación, edición y de procesar todo lo que generamos. Me había comprado un auto y no me sentía a gusto estando solo. Vimos que había un carpool con famosos, pero no con deportistas y decidimos lanzarnos para mostrar más allá de su faceta en el deporte, conocerlos más como personas”, detalla Hurtado.

El marchista se encarga de contactar a sus amigos y compañeros del deporte, y de conducir el programa, apoyado por su facilidad de palabra. Revisa entrevistas anteriores, pero destaca que más de la mitad de las preguntas son improvisadas y salen con el avance de la conversación por las calles de la capital.

“No he tenido problemas con las cámaras, siempre me ha gustado esas conversaciones fuera de lo normal. Aprovechando la amistad y confianza con varios colegas les propuse involucrarlos en esta idea y aceptaron de inmediato”, cuenta.

El luchador Jorge Andy, el boxeador Andrés Muñoz, la karateca Valeria Echever, el marchista Jonathan Amores y las velocistas Ángela Tenorio y Anahí Suárez han pasado por esta experiencia que inició hace tres meses.

Risas, preguntas picantes y confesiones han sido parte del carpool que ha tenido gran acogida. Por ejemplo, Andy dio detalles de cómo se casó en dos días mientras estaba en los Juegos Sudamericanos, Echever que comió camello pensando que era pollo, o Suárez de una decepción amorosa.

“Un factor importante es la confianza de los deportistas, esto no es una entrevista, no soy periodista. Partiendo desde ese punto, les digo acá estamos hablando entre amigos”, menciona Hurtado.

El carpool también ha hecho público sobrenombres, como el de David, al que los deportistas conocen más como pollito, de lo que afirma que “entre colegas nos tratamos con apodos, pero con cariño. El 2013, la esposa de mi entrenador, Javier Cayambe, me puso este sobrenombre porque llegué a la pista mojado por la lluvia. Al bajarme el pantalón para cambiarme me vio las piernas bien flaquitas, y me dijo que son como las de un pollito, y ahí se quedó”.

Prev Next Samuel Salazar deja listo el auto antes del inicio del viaje con los deportistas. También se encarga de la edición final. HENRY LAPO / EXPRESO

La filmación inicia cuando Hurtado recoge a los deportistas que serán parte de la novedosa entrevista en el auto. HENRY LAPO / EXPRESO

La filmación del programa se la realiza con una cámara en el parabrisas del auto y con otra desde el asiento de atrás. HENRY LAPO / EXPRESO

Con el transcurso de las grabaciones han ido puliendo detalles como el tener baterías extras o evitar circular por lugares con mucho tráfico.

Al consultarle a Hurtado sobre a quiénes sueña con tener en el carpool, con emoción menciona a Richard Carapaz, Chito Vera y por supuesto a Jefferson Pérez, quien es su referente en la marcha.

Si él fuera el invitado, señala que le gustaría que le pregunten cómo era en el colegio, cómo tomaron sus padres la decisión de apostar por el deporte, o cómo hacía para tener los recursos para ir a los entrenamientos. “Ante la falta o limitación de los recursos me las rebuscaba para tener para los pasajes para ir a entrenar. Hay mucho más atrás de un deportista”, resalta.

El siguiente paso de este proyecto es desarrollarlo en el exterior aprovechando que el andarín tiene competencias y campamentos internacionales. “Tengo en mente expandirnos. Al tener competencias fuera del país voy a intentar a rentar un auto en Europa y expandirlo a nivel internacional. Tener invitados de otros países. Será un gran reto. Cuando uno hace las cosas con pasión y corazón se van materializando”, sentencia.