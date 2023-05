Varias federaciones deportivas se han visto en la necesidad de endeudarse para que sus deportistas puedan cumplir con competencias internacionales ante la falta de entrega de recursos oportuna de parte del Ministerio del Deporte.

Así lo dio a conocer Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, quien detalló que las promesas del dinero del alto rendimiento no se habían concretado hasta el inicio de este mes.

Agregó que además se vieron en la obligación de firmar un convenio para la asignación de recursos, con el que no está de acuerdo, para poder ejecutar los eventos planificados para esta temporada.

¿Se ha cumplido la asignación de recursos de parte del Ministerio del Deporte?

Estamos en los primeros días de mayo y no hemos recibido los recursos del alto rendimiento. En esta ocasión nos vimos atados de manos para firmar un convenio de asignación de recursos que considero es irresponsable, ilógico por donde se lo vea. Pero lo hicimos para por lo menos tener la autorización de endeudarnos con los proveedores e incluso con los deportistas. Teníamos la posibilidad de perder la participación en el Campeonato Panamericano de Ruta y en el de Ciclismo de Montaña.

¿Qué contiene el convenio?

Nos encontramos con una cláusula que el 40% debe ser destinado para un proyecto capitán, en el que se encuentra un solo deportista (de BMX), sin decir que no se merezca porque nos ha representado en dos finales de las olimpiadas, pero no es justo ante los otros 23 deportistas que deben repartirse la diferencia. Es atentatorio para el desarrollo del resto de deportistas, en este proyecto capitán no incluye a ciclistas de la ruta donde tenemos un medallista de oro olímpico. No sé en base a qué está tomando el Ministerio estas decisiones, los conocedores somos las federaciones nacionales.

¿Le habían comentado anteriormente sobre este proyecto?

En noviembre del año pasado se mencionó para realizarlo con atletas 1A, con un presupuesto adicional. Nuestra sorpresa es que ahora vemos que forma parte de los valores totales que nos asignarían. Hemos hablado entre varios presidentes de las federaciones y compartimos las posiciones. Nosotros no somos simplemente ejecutores de lo que decida el Ministerio, debemos tener voz.

Los representantes en el Panamericano de ruta no recibieron los viáticos a tiempo. CORTESÍA

¿Qué argumenta el Ministerio sobre esta novedad?

No nos han dicho nada, pese a que hemos entregado dos cartas fechadas el 3 y 10 de abril. Pedimos al señor ministro que nos reciba al directorio y no hemos tenido respuesta.

¿El presupuesto asignado es el esperado?

En las cartas entregadas al Ministerio hemos detallado que hay muchos ofrecimientos. Incluso en las redes sociales del Ministerio se pone que a la Federación le van a asignar 1,2 millones de dólares lo que no ha sido verdad. El convenio es por cerca de 620 mil de los que 250 mil van para el equipo capitán. Lo que nos han sabido decir que en agosto puede haber un incremento.

¿Estos sucesos cuánto les ha complicado la planificación para esta temporada?

A los deportistas se les dice que ya entregamos recursos y que se peleen con la federación. No entregaron lo que los deportistas necesitan. Se hace una planificación y se les pide a los entrenadores lo que necesitan los ciclistas. Eso llegaba a un valor de 1,8 millones y solo nos entregan 600 mil. Un 30% de lo que solicitamos.

¿Cómo han podido solventar la participación de los ciclistas en las competencias internacionales?

Para el Campeonato Panamericano de Ruta nos tocó reducir la nómina y endeudarnos con el proveedor de pasajes, de seguros, inclusive con los deportistas que no recibieron a tiempo los viáticos. Se dieron varios ofrecimientos sobre el Campeonato Panamericano de BMX, que el país será sede el 20 y 21 de mayo, como la entrega de 120 mil dólares para la adecuación de la pista lo que tampoco se ha concretado. Lo hemos realizado con fondos propios de la Federación. Después se dijo que se asignaría un presupuesto para la realización del evento, ingresamos un proyecto y no hemos tenido respuesta. Estamos ejecutando con fondos propios como en el Campeonato Nacional de Ruta, donde el ministro estuvo premiando, diciendo que iba a poner recursos para todo el año y por eso tenía el derecho de estar ahí.

¿Cuál es el déficit que maneja la federación?

Del Campeonato Nacional es de cerca de 140 mil dólares, del Panamericano de BMX hemos hecho un cálculo de 80 mil hasta el momento, y del Panamericano de Ruta y Ciclismo de Montaña está todo por pagar.

RECURSOS YA FUERON ASIGNADOS

Ante la denuncia realizada por Rosero, el Ministerio del Deporte envió a EXPRESO un reporte de los fondos destinados a las federaciones. En el documento se detalla que a 32 de 47 federaciones ecuatorianas y provinciales se les realizó la transferencia de los fondos hasta el pasado miércoles.

Entre ellas está la de ciclismo, con un monto de 618.922,34 dólares para gasto de inversión, y 120.766,98 dólares para gasto corriente. El total asignado a las federaciones es de 7’606.906, según el ministerio.

Se sigue en espera de la respuesta sobre la consulta de la elección de los deportistas y el valor destinado para el proyecto capitán, que es cuestionado por las federaciones.