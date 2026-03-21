Delfín vs Libertad EN VIVO: alineaciones y dónde ver GRATIS | LigaPro 2026

El Cetáceo urge ganar en casa frente a un Libertad motivado. Siga los detalles del partido por la fecha 6 de LigaPro

La sexta jornada de la LigaPro 2026 nos entrega un duelo de realidades similares en el Estadio Jocay de Manta. El Delfín de Juan Zubeldía necesita sacudirse tras resultados irregulares, mientras que Libertad, bajo el mando de Juan Carlos 'Pechón' León, busca consolidar su buen arranque.

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El encuentro se disputará este sábado 21 de marzo de 2026 en el Estadio Jocay, un escenario donde la humedad siempre juega su papel. Aquí tienes el horario oficial del compromiso para que no te pierdas ni un solo minuto de la acción nacional:

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Argentina, Chile y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Libertad viene de igualar sin goles ante Barcelona SC en la fecha 5 de la LigaPro Ecuabet. CARLOS MAZA / API

¿Dónde ver Delfín vs. Libertad GRATIS?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial en vivo estará a cargo de la plataforma Zapping, dueña de los derechos del torneo. Adicionalmente, el canal Ecuavisa emitirá este compromiso en señal abierta para todo el país, permitiendo el acceso gratuito a los hinchas.

Ambas escuadras saltarán al gramado manabita con la consigna de sumar tres puntos vitales. Mientras los locales, con 7 puntos, quieren alejarse de la zona media, el cuadro lojano, con 8, intentará dar el golpe de visitante para mantenerse en el pelotón de los cinco mejores del campeonato.

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Posible alineación de Delfín

Zubeldía apostaría por un esquema equilibrado, confiando en la seguridad de su portero y la velocidad por las bandas para alimentar a sus delanteros.

Delfín: Heras; Reyes, Rubio, Bedoya, Burdisso, Zúñiga; Valverde, Castro, Heredia, Perinciolo; Ayunta.

Posible alineación de Libertad

El estratega 'Pechón' León confía en la solidez de su columna vertebral y la explosividad de sus extremos para lastimar de contraataque al equipo cetáceo.

Libertad: Cabezas; Patta, Gruezo, García, Rodríguez; Corozo, Zambrano, Bravo, Branda, Guisamano; Chere.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

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