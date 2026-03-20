Copa Libertadores: Barcelona SC en grupo de los millonarios Boca Juniors y Cruzeiro

Barcelona SC enfrentará a Boca Juniors y Cruzeiro en un grupo marcado por la gran diferencia económica entre las plantillas

Kaio Jorge está valorado en 30 millones, superando todo el plantel de Barcelona SC.

Ya están definidos los rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC, el camino ya tiene rivales claros. Sin embargo, hay un detalle que marca diferencia en el grupo D: el dinero. Las diferencia que comparte grupo con Boca Juniors y Cruzeiro, dos de los equipos más poderosos económicamente del continente, lo que convierte a esta zona en una de las más complicadas del torneo.

Según Transfermarkt, la diferencia económica es abismal. Cruzeiro tiene una plantilla valorada en 192 millones de dólares, mientras Barcelona apenas bordea los 20 millones, una brecha cercana a 10 veces. Y Boca Juniors anda los 105 millones de dólares. Una locura.

Los rivales de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Hablan los expertos sobre Barcelona SC

Fixture Copa Libertadores 2026: calendario completo de la fase de grupos Leer más

Incluso, un solo jugador como Kaio Jorge está valorado en 30 millones, superando todo el plantel de Barcelona SC, lo que refleja el reto que enfrentará el equipo ecuatoriano.

EXPRESO recogió la opinión de exfiguras del club como Magu Rodríguez, José Gavica y José Francisco Cevallos, quienes analizaron el grupo.

Desde Brasil, Magu Rodríguez fue directo: “Barcelona no le tiene miedo a nadie. Ya eliminó a Botafogo, un equipo también millonario”. Además, destacó el rendimiento defensivo y la seguridad del arquero.

Por su parte, José Gavica puso el foco en lo económico y deportivo. “Tener a Boca Juniors y Cruzeiro en el Monumental es un gran negocio, pero en la cancha todo depende del nivel de los jugadores”, afirmó.

Liga de Quito y su grupo

Gavica también fue contundente: “Este es un grupo de la muerte, no solo por nombres, sino por el valor de sus plantillas”.

José Francisco Cevallos, con experiencia internacional, ofreció una visión más equilibrada. “Es un grupo ideal por historia y figuras como Cavani o Benedetto, pero en el fútbol no siempre gana el que más cuesta”, recordó.

Incluso citó un antecedente reciente: “Mushuc Runa ganó en Brasil en 2025, lo que demuestra que el dinero no siempre define los resultados”.

Y dejó abierta la ilusión: “En el papel, Boca y Cruzeiro son favoritos, pero Barcelona tiene equipo para dar la sorpresa”.

Los Rayados del Valle y su grupo

Liga de Quito e Independiente del Valle

En contraste, Liga de Quito tendrá un panorama más equilibrado en el grupo G, donde Lanús aparece como su principal rival.

Independiente del Valle, por su parte, lidera en valor de plantilla en el grupo H, sin equipos que marquen una gran diferencia económica, lo que aumenta sus opciones de clasificar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!