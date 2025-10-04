Expreso
Erick Mendoza es figura en el ataque del Delfín.
Erick Mendoza es figura en el ataque del Delfín.

Delfín vs. El Nacional EN VIVO: hora y dónde ver el inicio del segundo hexagonal

El cetáceo busca cortar su mala racha ante un golpeado El Nacional, que llega con 9 goles en contra en sus 2 últimos cotejos

  • Redacción Expreso

Delfín intentará reencontrarse con la victoria este sábado 4 de octubre, cuando reciba a El Nacional en el estadio Jocay por la primera jornada del segundo hexagonal de la LigaPro. El cuadro cetáceo busca sumar para acercarse al líder Deportivo Cuenca, que domina la tabla con 46 puntos.

Ambos clubes llegan en un momento difícil. Delfín no gana desde el 28 de junio, cuando superó 2-0 a Manta. El Nacional, por su parte, arrastra un panorama más crítico: no conoce la victoria desde el 29 de agosto y en sus dos últimos encuentros recibió 9 goles en contra, lo que refleja sus serios problemas defensivos.

El historial favorece al local

El Nacional, Omar Asad, demanda, exentrenador, crisis económica, sanción, fichajes, LigaPro 2025
El Nacional buscará dar el golpe en el estadio Jocay de Manta.KARINA DEFAS / EXPRESO

Los números juegan a favor del equipo manabita. En 23 enfrentamientos, Delfín ha logrado 10 triunfos y 5 empates, mientras que los puros criollos solo han ganado en 8 ocasiones. Sin embargo, en los últimos cinco choques directos, El Nacional ha tenido mejores resultados con tres victorias y dos empates, lo que anticipa un duelo parejo.

Este segundo hexagonal de la LigaPro ofrece un boleto para la Copa Sudamericana 2026, lo que convierte cada partido en una final. Delfín y El Nacional saben que sumar puntos desde el arranque es clave para mantenerse en la pelea por el objetivo internacional.

Hora y dónde ver Delfín vs. El Nacional EN VIVO

El compromiso se disputará este sábado 4 de octubre a las 14:00 en el estadio Jocay de Manta. Los aficionados podrán seguirlo en Ecuador a través de Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol, mientras que en el extranjero estará disponible para los suscriptores de El Canal del Fútbol 2.

Formaciones de Delfín y El Nacional

Sigue el minuto a minuto del partido en el Jocay de Manta

