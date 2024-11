Delfín vs Cumbayá: Fecha, día, hora y donde ver el partido

Delfín vs Cumbayá se jugará en el estadio Jocay.

El destino de Cumbayá FC se decidirá en Manta el 30 de noviembre del 2024. Con un pie en la Serie B, los visitantes llegan a un duelo crucial. La victoria es obligatoria, pero no suficiente.

Los ojos estarán puestos en otros estadios, donde se jugará el futuro del equipo. Las 15:30 marcarán el inicio de un partido que podría cambiar la historia de Cumbayá que llega a este encuentro con 24 puntos y una diferencia de gol de -26 en la tabla acumulada.

Números de los equipos

Para mantener la categoría, no solo deben ganar su partido, sino que también deberán estar atentos a los resultados de otros dos encuentros: Imbabura vs. Aucas, los de Ibarra con 24 puntos y - 25 y Libertad vs. Emelec, los lojanos también 24 - 16.

La situación de Cumbayá es sumamente complicada. Además de conseguir una victoria, deberán esperar que otros resultados se den a su favor. Un triunfo en Manta podría significar la permanencia en la Serie A o, por el contrario, el descenso.

Los partidos de los que están cerca de irse a la serie B, se jugarán simultáneamente a las 15:30. El Delfín, a pesar de estar salvado, no tiene posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana.

