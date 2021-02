El debut olímpico ilusiona a Durango

Diana Durango puede jactarse de que su nombre fue el primero en la lista de los deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 -el evento conserva su nombre original, aunque se dispute en otro año-. Ella aún recuerda el día que le informaron que representaría al país, y mientras se acerca el día de tan importante desafío, una sensación de ansiedad se apodera de ella, pero la confianza que tiene en su capacidad le permite estar segura que cumplirá un buen papel.

La quiteña, medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la disciplina de tiro olímpico, recuerda cómo vivió fecha, mientras continúa con sus entrenamientos de cara a la cita olímpica.

“Ese día fue glorioso, me sentí feliz porque quería lograr esa clasificación y se dio. Esta es la primera vez que asistiré a unos Juegos Olímpicos, trabajé mucho para estar ahí y lo alcanzamos gracias al apoyo de mi familia”, dijo Durango.

Desde ese momento, su jornada diaria cambió. Empezó su planificación para estar en Japón, coordinar eventos y demás actividades. Pero la llegada de la pandemia por la COVID, trastocó todo.

Diana confiesa que en un momento temió que la mayor cita deportiva del plantel sea suspendida.

“Me dio miedo. Cuando dijeron que se suspendieron me puse mal, pero ahora que están confirmados, me sigo preparando. Ya me imagino estar en la Villa Olímpica y hacer realidad este sueño”, acotó.

El anuncio oficial del Comité Olímpico Internacional, replicado por el de Ecuador, en el sentido de que Tokio 2020 se escenificará este año, le devolvió la tranquilidad.

Diana Durango conoció la disciplina por su carrera militar, que empezó en 2006. archivo

Durango entrena todos los días en la Escuela Militar Eloy Alfaro, sector de Parcayacu. Sus trabajos empiezan desde muy temprano realizando cargas físicas en el gimnasio, trote en campo y de inmediato al polígono, a disparar. Son cinco horas de constante y duro trabajo para llegar en óptimas condiciones a Japón.

Actualmente comparte su tiempo y reconoce lo difícil que es dividirlo entre familia y entrenamientos. “Confieso que ser madre, trabajar y ser deportista de alto nivel requiere de buena organización de tu vida. Mi familia es mi soporte, me apoya en todo, no podría continuar sin esa motivación”, expresó la deportista.

Durango tiene planificado dos eventos, previo a su viaje a tierras ‘niponas’. Competirá en la Copa del Mundo, prevista para el 8 de marzo en la India y el preolímpico de Japón para el mes de mayo. “Viajaré con mucha ilusión a los Juegos Olímpicos, con el objetivo de obtener una medalla olímpica para Ecuador, solo depende de mi concentración. Tengo mucha ilusión de cantar el himno de mi país en Tokio”.

TRABAJO, DEPORTE Y FAMILIA

La vida de Diana ha estado íntimamente vinculada a la actividad militar. Hace 15 años comenzó su carrera en el ejército, donde tiene el grado de capitana. Conoció a quien hoy es su esposo en un curso de paracaidismo que realizaron en 2009. En 2010 se casaron y ahora tienen un hijo de seis años.

A la par de ir consolidando su familia, incursionó en el tiro. Practicó varios meses con un rifle, luego cambió a pistola, cuando se abrió el primer Sudamericano de Tiro para mujeres, en 2008. En esa modalidad obtuvo varios triunfos representando al país.

Fue medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (2017), victoria que repitió en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba (2018).

En los Juegos Panamericanos de Lima (2019) ganó la presea de plata, alcanzando además su clasificación a Tokio 2020.

La deportista ecuatoriana competirá en las pruebas de pistola, especialidad 25 y 10 metros. El tiro será una de las primeras pruebas en realizarse en la capital nipona.