Michael Estrada (c) de Ecuador celebra un gol hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Perú y Ecuador en el estadio Nacional en Lima (Perú).

El debut de Michael Estrada como futbolista profesional fue en la cancha del estadio Monumental Banco Pichincha, la casa de Barcelona Sporting Club.

“Debuté en esa cancha y recuerdo que me corté el pelo y todo eso. Pero volver, y más aún con la Selección, te hace recordar todo eso y es muy lindo. Espero que el día del partido pueda marcar goles y celebrarlos con toda la gente que va a ser lindo verla”, señaló el delantero en una conversación distribuida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Estrada, de 25 años, debutó en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol con Macará el 30 de junio de 2013, según los registros de la FEF en su página oficial.

“(Jugar con la Selección) Es algo que no tiene precio. En los momentos que tú llegas y te pones la mano en el pecho, no tiene precio; no sé cómo explicarlo, porque si tú como persona tienes el objetivo claro y tienes fe de que lo vas a lograr, te esfuerzas el doble. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora con la Selección es algo que lo soñaba y lo estoy cumpliendo. Detrás de pantallas yo celebraba los goles de la Selección, ahora toca celebrarlos dentro de la cancha”, añadió.

“Nada es fácil. Todo lo que quieras conseguir va a ser complicado, lo importante es seguir luchando y no desanimarse. Uno es su propia motivación, tú familia. Si el sueño es ese tienes que perseguirlo. Nunca hay que rendirse y perder la fe”, expresó el futbolista que surgió del Club Sport Patria.

Estrada es el máximo anotador de la Tri en el actual clasificatorio sudamericano.