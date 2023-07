Su historia se hizo viral en segundos. En la escena, Davis Camacho, volante de Técnico Universitario, ayuda a su padre, Milton, a vender boletos de lotería en el centro de Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Michael Estrada, nueva oportunidad goleadora tras firmar con el CSKA Sofía Leer más

Detrás de la viralización de aquel momento hay mucho más en la vida de este jugador: amor, superación y orgullo. Davis debutó en esta temporada en la serie A de la LigaPro, pero el camino para llegar al profesionalismo fue largo y lleno de adversidades. De la mano de su padre aprendió a lustrar zapatos en las calles 10 de Agosto y Calderón. Creció sacándole brillo a los calzados de los riosenses, a la vez que sacaba tiempo para entrenar fútbol.

- ¿Qué significa para usted ayudar a su padre con el trabajo?

- Es una forma de pasar más tiempo con él, y que mejor si le puedo dar la mano ahora que estoy fuera de Babahoyo. También es una manera de compartir con quien me apoyó toda la vida. Siempre me gusta estar en el camino derecho, mientras sea trabajo, bienvenido sea.

- ¿Eres consciente del impacto del video con tu papá?

- La verdad es que nunca pensé que se iba a ser viral, porque es algo que siempre hago con mi padre. Siempre me habían pedido en Babahoyo hacer esto (ayudar en el puesto de su padre), luego una persona fue a entrevistarme y se hizo la bulla. Pensé que no iba a pasar nada, pero luego el teléfono comenzó a reventar, mis padres no lo creían. Todos hablaban de eso. Mis padres están felices.

- ¿Su papá siempre laboró betunando y vendiendo lotería?

- Sí, desde que recuerdo. Mi papá betuna zapatos, eso ha hecho toda la vida, luego se dio la venta de lotería. Él se la buscaba de varias formas y eso fue el ingreso que sirvió para poder mantenerme a mí y una hermana mayor.

Davis junto a su padre Milton Camacho en el puesto de lustrabotas en Babahoyo. CORTESÍA

- ¿Cómo empezaste a ayudarlo?

- Cuando estaba en la escuela solo lo acompañaba los fines de semana, porque estudiaba de lunes a viernes, pero desde los 12 años iba muy seguido y comencé a aprender lo que él hace.

Corozo asistió en goleada, Hurtado ausente y el Botafogo de Segovia sigue líder Leer más

- ¿Y qué te gustaba más, jugar fútbol o vender lotería?

- En ambas me desenvolvía bien. Cuando comencé a lustrar zapatos me comía la camisa, porque a los que iban con medias blancas se las dejaba negras del betún (ríe), ellos me reclamaban y se molestaban, pero se daban cuenta de que era ‘pelado’ y cuando iban otro día, me decían: “‘Pelado’, quiero que me betune tu papá, tú todavía no sabes”. Todo fue hasta que aprendí, pero al inicio me costó mucho. Creo que hasta mi papá perdió clientes por mi culpa (sonríe).

-¿Cómo te abriste de papá y te metiste en el fútbol?

- Me daba tiempo para los entrenamientos en las tardes, desde las 15:00, y a mi papá solo le ayudaba más los fines de semana.

-¿Ahora te paga algo?

- ¡Nooo! Solo lo ayudo y, sobre todo, lo acompaño. Todavía me doy algunas betunadas. Son oficios que nunca se olvidan.

- ¿Qué te compraste con el primer sueldo?

- La betunada costaba 50 centavos y mi papá me daba unos dos o tres pares. Le ayudaba a vender lotería y me daba un dólar más y ya tenía para las golosinas y salir con la gente del barrio.

- ¿Y cuándo llegaste a un equipo profesional?

- Fue en Universidad Católica, pero yo era menor de edad y el sueldo llegaba al banco y mi madre manejaba la cuenta, y mi hermana (Andreína Camacho) estudiaba y el dinero se utilizaba para que ella siga estudiando, yo me quedaba con poco.

Félix Borja: “Nos estamos quedando sin centrodelanteros para la Tri” Leer más

- ¿Cuál fue la primera camiseta que le diste a papá?

- Eso fue una risa, yo soy talla L (large), pero las camisetas de juego son pegadas al cuerpo, y le quedaba apretada, mi madre (Cristina Navarrete) se la terminó quitando.

- ¿Cómo llegas a Técnico Universitario?

- En Babahoyo comencé en Iniciación Deportiva, luego pasé a Pibes en Acción con mi padrino Franklin Sánchez, luego me fui a San Juan de Puebloviejo y me llevaron a probar a Norte América, en Guayaquil, allá me dijeron que me iban a llamar, pero hasta ahora lo hacen. Me fui a probar a Aucas por un mes y me dejaron solo, hasta que llegue a Católica a prueba en el 2016 y estuve tres años en las reservas. Luego estuve en América, en la serie B, y ahora que se dio lo de Técnico Universitario a finales de 2022.

- ¿Qué se viene ahora?

- Quiero jugar de largo, mi sueño es poder consolidarme para sacar adelante a mi familia. Todos en Babahoyo saben que soy barcelonista. Aprovecho para decirle a los hijos que nunca dejen solos a los padres, ellos lo dieron todo por nosotros.