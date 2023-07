Félix Borja es uno de los jugadores que puso su nombre en la historia de El Nacional al ser su goleador en el último título alcanzado por los puros criollos en 2006. Ahora como asistente técnico, cargo que ocupa desde el año anterior, comparte su experiencia a los delanteros del Bitri, al que busca convertir nuevamente en protagonista junto al entrenador Ever Hugo Almeida.

En diálogo con EXPRESO, el Canguro, que disputó la Copa del Mundo Alemania 2006, también analiza el presente de los arietes ecuatorianos y la falta de elementos para tomar el relevo de Enner Valencia, máximo anotador histórico del combinado nacional.

- ¿Cómo se siente en esta nueva etapa, al otro lado de la cancha?

- Estoy feliz al poder estar de asistente del profesor Ever Hugo Almeida, lo que me da la posibilidad de seguir creciendo y mucho más en El Nacional, que es el equipo de mis amores.

- ¿Cómo vive los partidos ahora desde el banquillo?

- A veces me dan ganas de meterme a la cancha a jugar. Lo bueno es que con las explicaciones los jugadores van entendiendo la manera de jugar que buscamos. Contento de poder aportar con mi experiencia.

El Canguro (d) valora el aprendizaje que tiene al ser parte del cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida (c) GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

- ¿Qué sintió al volver a El Nacional ahora como parte del cuerpo técnico?

- Agradecimiento con el club y una responsabilidad muy grande. Primero conseguimos el ascenso a la Serie A y siendo campeones. Ahora, en este primer semestre de la LigaPro, nos ha ido muy bien. Feliz de estar en el club que me abrió las puertas y donde logré consolidarme como futbolista profesional.

- Tiene en racha a dos delanteros como Byron Palacios y Ronie Carrillo. ¿Cuál es la clave para formar goleadores?

- No solo ellos, también Gustavo Asprilla, Angelo Quiñónez, Eber Caicedo. No hay secretos, solo trabajo fuerte. Se adaptaron bien a la idea del profe Ever Hugo y se han visto los frutos.

- ¿Qué consejos les da con su experiencia como goleador?

- Trabajo bastante en el tema de la definición, de los movimientos en el área. También aprendemos de las equivocaciones, eso les ayuda a madurar como delanteros. Llena de satisfacción el ver que los jugadores plasman en la cancha lo que se ha practicado.

- ¿Cómo analiza el presente de los delanteros ecuatorianos?

- Nos estamos quedando sin centrodelanteros. Ahora Miguel Parrales y Ronie Carrillo están entre los goleadores, pero años atrás eran solo extranjeros, lo que demuestra que hay una falencia. Cuando no esté Enner Valencia en la Tricolor no veo alguien que pueda ocupar este puesto. Esperemos que Leonardo Campana o Kevin Rodríguez, que han sido llamados por el entrenador Félix Sánchez, puedan madurar rápido y en el futuro tomen la posta. Los chicos de la selección sub-20, que serían otra opción, todavía no se consolidan, no son protagonistas en sus equipos.

- ¿Cómo es su relación con el técnico Ever Hugo Almeida?

- Es muy bueno. Me siento muy feliz de poder aprender de él. Lo tuve como entrenador en los años 2005 y 2006, cuando fuimos campeones y fui el goleador del equipo. Ahora ser parte de su cuerpo técnico es un privilegio que lo estoy aprovechando al máximo.

Félix Borja formó parte de la Tri en el Mundial de Alemania 2006. ARCHIVO / EXPRESO

- ¿Cuál es la fortaleza de El Nacional que terminó en segundo lugar la primera etapa?

- El trabajo diario, el compromiso de los jugadores y la experiencia del profe Ever Hugo, del capi César Benalcázar y de mi persona, que ponemos nuestro granito de arena para buscar el resurgimiento de El Nacional. Aspiramos a que el equipo siga creciendo. Estamos peleando cosas importantes contra grandes rivales con presupuestos que nos pasan por mucho. Tenemos una dirigencia que está haciendo un esfuerzo enorme, más el apoyo de la hinchada esperamos conseguir cosas importantes a fin de año.

- ¿Recuerdos que guarda de El Nacional?

- Varias camisetas, los premios de goleador desde las inferiores hasta el equipo mayor. El Nacional me dio todo y los buenos y malos momentos han marcado mi vida.

- ¿Le gustaría poder dirigir a El Nacional?

- Es un gran reto que me gustaría asumir en el futuro. Por el momento me sigo preparando para poder hacerlo de la mejor manera cuando se me presente la posibilidad.

- ¿El gol que más recuerda?

- El del año 2017, que fue el último con El Nacional, en el partido con Tucumán, por Copa Libertadores. Marqué en una jugada que empezó en un saque lateral. Una acción que la habíamos practicado mucho cuando estuve con la selección para el Mundial de Alemania, e iba a jugar de titular el torneo. La habíamos practicado con Agustín Delgado, pero el profe Luis Fernando Suárez al final decidió que Carlos Tenorio sea el titular y de esa forma marcó un gol. Pero tuve mi revancha al hacerlo con El Nacional. También es especial el que hice a River Plate, en Argentina, por la Libertadores de 2006.