David Quiroz: de futbolista en Ecuador a tecnólogo en Estados Unidos

Desde la comodidad de su casa en Miami, Estados Unidos, el exfutbolista ecuatoriano David Quiroz revela su nueva faceta profesional. Debido a la inseguridad en Ecuador, se vio obligado a alejarse del fútbol profesional y ahora se ha convertido en un experto en internet y tecnología en la empresa ‘Yoni’.

Juegos Olímpicos: Alberto Miño avanza a dieciséisavos de final en tenis de mesa Leer más

De entrada, confesó a EXPRESO que “emigré por un tema de seguridad, conocemos la situación de nuestro país, sabemos que está bastante dificultoso, con delincuencia, inseguridad, muchas cosas que me hicieron tomar la decisión de emigrar a Miami con mi familia, hace tres años”, relató.

El cambio lo llevó a trabajar para una compañía de internet y televisión por cable: “me está yendo bastante bien, sin embargo, tengo algunas ideas y proyectos por implementar por acá, las que estoy trabajando y esperemos que se lleguen a concretar a corto plazo”, señaló.

Los proyectos del Cholito, como es conocido cariñosamente en el balompié, no tienen nada que ver con el fútbol, sino más bien ligadas a sus nuevas labores dentro de las telecomunicaciones y el internet. Este sector siempre llamó su atención.

“En las concentraciones cuando era profesional o en los ratos libres solía entretenerme con la tecnología y ahora que tengo la oportunidad de trabajar en eso me siento contento, aunque siempre quiero conseguir mi propio negocio en esto”, contó.

No obstante, la pasión por el balompié es algo que no puede dejar y en Miami sigue jugando en el equipo sub-40 de Platense, que es conformado solo por guayaquileños, y Belo Horizonte.

En esos encuentros se ha encontrado con exjugadores nacionales como Fricson George, Jaime ‘Gambeta’ Caicedo, además, del peruano Roberto ‘Chorillano’ Palacios y el brasileño Luis Carlos, que jugó en Deportivo Azogues, entre otros.

Quiroz sigue marcando golazos

David Quiroz militó en varios equipos del Ecuador como Emelec (foto), Barcelona, Liga, El Nacional, entre otros. cortesía

Pese a que dejó el fútbol en 2019, el guayaquileño de 41 años no olvida su buena pegada al balón. “Por acá sigo marcando goles de tiro libre, de media y larga distancia, así que es una de las armas que aprovecho para los equipos en los que juego”, aseguró entre risas.

El nivel de los torneos en los que participa el exjugador de El Nacional, Emelec, Liga de Quito, Barcelona, Deportivo Quito y Atlante, de México, es “bastante bueno”, a decir del volante, porque en ellos destacan jugadores argentinos, peruanos, colombianos y de varias partes del mundo que “tienen un buen nivel”.

Copa América: David Quiroz destaca a Moisés Caicedo como motor de la Tri Leer más

Antes de emigrar a Estados Unidos, para buscar trabajo, el Cholito se graduó de entrenador en el instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y ejerció la profesión como asistente del chileno Nelson Tapia en Guayaquil Sport, que ahora se llama Búhos.

Por el momento, el ser director técnico es un capítulo cerrado para el exseleccionado nacional, al menos por un tiempo. “Acá (Estados Unidos) para nada, pero no sé si en un futuro lo vuelva a ser, por lo pronto no”, aseguró.

Quiroz se encuentra en Estados Unidos con tres de sus cuatro hijos, quienes están estudiando y haciendo su vida en el país norteamericano, algo que lo tiene contento, porque: “la verdad que la inseguridad en Ecuador te limita a hacer muchas cosas”.

Aseguró que no está arrepentido de haber tomado la decisión de emigrar. Aunque espera que “el país vuelva a ser como antes, donde había mucha paz y tranquilidad para retornar en un futuro”.

Además, contó que no ha podido dejar de entrenar y estar en forma. “Un tiempo traté de dejar de hacer ejercicio, pero no pude porque al practicar por casi veinte años un deporte a alto nivel, los músculos se acostumbran a estar activos”, reveló.

Y acotó que cuando dejó de trabajar su físico: “me enfermé (sonríe), me puse mal, me daba fiebre, me dolía el cuerpo, entonces sentí que era por dejar de entrenarme y actualmente me mantengo en forma”.

Sigue en contacto con excompañeros

David Quiroz sigue estando en forma en Estados Unidos. cortesía

A pesar de encontrarse fuera de Ecuador, Quiroz confiesa que sigue en contacto con varios de sus excompañeros, entre ellos Marcelo Fleitas, Javier Klimowicz, Óscar Bagüí, Jorge Guagua, Iván Hurtado, Eduardo Hurtado y algunos más.

(Le puede interesar: París 2024: La boxeadora María José Palacios gana su combate y avanza a octavos)

Con ellos y la comunidad ecuatoriana en Miami tienen planificado organizar un Clásico del Astillero del recuerdo, al que espera asistir, aunque, como jugó en Barcelona y Emelec, no se define con cuál jugará. Igualmente se confesó hincha de los toreros.

Quiroz aseguró que seguirá enfocado en sus nuevas labores dentro de la tecnología, sin embargo, también abre un espacio para seguir regateando rivales, rematando al arco y practicando el deporte que lo apasiona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!