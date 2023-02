David Hurtado, una revancha firmada

Todo fue que cruzó la meta, abrió los brazos y levantó el puño derecho para acto seguido soltar un grito fuerte, de desahogo. En David Hurtado, el semblante de agotamiento se atenuó con una mirada fija y ceño fruncido, como si estuviera enojado. Pero no era enojo, era de fuerza, revancha. Tras lo vivido en los Juegos Olímpicos de Tokio, a donde el marchista clasificó, pero no pudo rendir al 100 % por haber dado positivo de COVID días antes de la competencia, el quiteño conseguía el sábado 25 de febrero, en Machala, ser el primer ecuatoriano en meterse a los Juegos de París 2024.

Lucía Yépez, oro en Egipto y firme rumbo a París 2024 Leer más

“Tengo una deuda pendiente conmigo mismo”, fue la frase que más repitió Hurtado el fin de semana. El tiempo de 1 hora, 19 minutos y 24 segundos cronometrados en la Copa Internacional de Marcha ‘Luis Chocho’ no solo le daban el primer lugar en los 20 km marcha, sino el boleto a esa revancha cada vez más cercana.

“Me levanté (el sábado) convencido de que iba a salir la clasificación y los resultados se dieron... espero que esta vez sea una historia diferente”, precisó ayer ya un poco más calmado el andarín de 23 años.

Y es que hablar de Tokio para Hurtado es casi imposible. Tiene fresco aún el recuerdo. Era julio de 2021 y antes de viajar a suelo asiático para sus primeros Juegos Olímpicos el deportista fue sometido a 3 pruebas PCR que arrojaron negativo de COVID-19, pero al viajar sintió molestias. Ya al llegar a Japón David tuvo que someterse a un cuarto test que finalmente dio positivo; era el único deportista ecuatoriano con el virus a días de su debut.

Prev Next Cuando fue confinado en un hotel fuera de la Villa Olímpica, Hurtado pidió una caminadora para seguir en actividad. Archivo

Contra todo pronóstico, David superó la COVID y participó en los 20 km marcha de los Olímpicos 2020. Terminó en el puesto 20; el virus sí lo afectó. Archivo

“El mundo se me vino abajo. Fue una de las sensaciones más horribles que he experimentado en mi carrera. No se iguala ni siquiera a perder una competencia. Esta era peor”, precisó.

Hurtado fue aislado en un hotel fuera de la Villa Olímpica, donde era monitoreado constantemente por los médicos de la organización, pero no perdió la fe. Solicitó una caminadora para mantenerse activo y no perder forma hasta que pasado el tiempo de cuarentena dio en su segunda prueba negativo. Ya de vuelta en la Villa Olímpica le dijeron que como era joven, mejor se prepare para los próximos Juegos (París 2024). Él no soltó el sueño; buscó el aval y demostró que estaba ‘limpio’, así llegó a línea de partida y finalmente participó en los 20 km donde terminó en el puesto 20.

Ecuatoriano Emilio Gómez debuta en el ATP 500 de Acapulco Leer más

“Fue lindo ganar en Machala, pero más que sentirme especial por ser el primer clasificado de Ecuador a los Juegos Olímpicos de París 2024 , estoy enfocado en saldar una cuenta pendiente conmigo mismo”, replicó.

Con el boleto a París asegurado, David replanteará su agenda. En primera instancia estaba previsto acudir el 25 de marzo al Challenge de Dudince, en Eslovaquia, a donde irá todo el resto del equipo nacional que busca también la marca (Glenda Morejón quedó a 17 segundos en Machala); sin embargo ahora apuntará a otras pruebas que le permitan perfeccionar la técnica y bajar el tiempo de cara al Mundial y a los Juegos Panamericanos de Chile que se avecinan.

“Con mi entrenador Javier Cayambe tenemos que escoger bien los torneos, pero el primer paso ya está dado. Voy a mis segundos Juegos Olímpicos”, acotó feliz.