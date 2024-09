Danny Luna: “Barcelona es historia; pensamos en Aucas”

Lo que necesitaba era jugar para mostrar su fútbol. Danny Luna llegó en 2024 al Deportivo Cuenca, luego de estar en 2023 en Liga de Quito, donde disputó 13 partidos de LigaPro.

Con los cuencanos, actualmente lleva jugando 21 de los 22 partidos de la temporada, ha marcado 2 goles y en el último partido, enfrentando a Barcelona, anotó a los 57 segundos, tanto que terminó dándole los tres puntos a los morlacos. EXPRESO conversó con la figura, quien actualmente de 33 años y lleva 1.367 minutos jugados en 2024.

Volvieron a ganar de local, eso fue un respiro

- ¿Está consciente de que anotó uno de los goles más rápidos del 2024?

- Sí (sonríe). Quedé contento por el gol... lo venía buscando y gracias a Dios se me dio ante un gran rival. El que haya sido temprano, nos ayudó a manejar los ritmos del partido y poder conseguir la victoria que tanto habíamos buscado. Mi familia estaba en las gradas, me dijeron que recién se estaban acomodando, cuando ya me vieron hacerle el corazón en el festejo.

- Fue la jugada del partido. ¿La había preparado?

- Siempre trabajamos en la definición en los entrenamientos: juntarnos para hacer superioridad numérica, buscar los espacios, de manera que lo trasladamos al partido. Gracias a Dios, terminó con una bonita anotación.

Luna llegó siendo campeón con Liga de Quito en LigaPro y Sudamericana

Danny Luna y un festejo para no olvidar de su gol ante Barcelona. Cortesía D. Cuenca

- ¿Qué se siente haberle dañado la semana a los hinchas de Barcelona?

- Bueno, para eso jugamos (ganar). Barcelona venía como favorito, ya que está peleando la etapa, y nosotros queríamos volver al triunfo, hacer respetar nuestra localidad, algo que nos estaba costando mucho. Gracias a Dios, se pudo dar.

- ¿Qué comentarios le dieron del gol sus compañeros y allegados?

- Todos saben lo que es Barcelona, la magnitud de la hinchada que tiene, de ahí que anotarle un gol es algo valorado. Por mi parte marcarle a clubes grandes siempre va a ser motivante; espero que vengan más de ahora en adelante.

Muchas bromas con sus amigos barcelonistas

- ¿ Colegas jugadores del cuadro canario le escribieron?

- Sí, por ahí me han escrito algunos amigos enviándome sus memes tristes por la derrota del equipo. Claro que cuando se dio el gol, me dijeron que insultaron y renegaron porque era a su equipo, pero por otro lado, igual están contentos porque yo fui el que anoté y han hecho notar el aprecio que me tienen. Eso aunque algunos perdieron en las apuestas, pero así es el juego. La amistad queda por encima de todo.

- ¿Qué se viene ahora?

- Barcelona ya es historia, hay que virar la página totalmente y pensar en Aucas. Será muy difícil el partido en Chillogallo, ellos vienen de un triunfo de visitante.

- ¿Qué opinión le merece su actual DT, Beto Araujo?

- Está haciendo un buen trabajo. Lleva poco tiempo con nosotros, pero nos está ayudando mucho a recuperar la confianza y a hacernos sentir importantes, ya seas titular o suplente. La idea de juego que él tiene es muy buena y la estamos captando muy rápido.

