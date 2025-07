Danna Martínez confirma en la Copa del Pacífico su proyección al Mundial de Singapur

La nadadora ecuatoriana Danna Martínez fue la representante nacional más destacada de la Copa del Pacífico 2025 de Aguas Abiertas, que se disputó el fin de semana en Salinas, tras imponerse en los 10 kilómetros. Con tan solo 19 años, la deportista quiteña reafirmó por qué es considerada una de las grandes promesas de la natación nacional.

Con marca de 1 hora y 58 minutos, Martínez superó en la competencia a fuertes rivales de Argentina y Brasil, demostrando carácter, técnica y resistencia de cara a una temporada 2025 en la que aún le falta un Mundial y otros eventos del ciclo olímpico.

“Estoy muy contenta. No es la primera vez que gano en Salinas, pero sí fue una prueba dura”, precisó Danna, quien n 2022 ya se coronó campeona en esta misma copa, pero en la categoría juvenil, en la prueba de 7.5 kilómetros. Un año después, en 2023, fue campeona sudamericana juvenil, consolidando así su prometedor ascenso.

Una de las nadadoras más completas

Ligada a la natación desde los 4 años, Danna se ha formado de manera integral, pues no solo se especializa en aguas abiertas, sino también en piscina. “Me adapto a las exigencias de cada modalidad. Ambas requieren concentración, técnica y estrategias si se quiere llegar al podio”, replicó.

Sobre su última victoria, la nadadora comentó que la clave fue mantener la posición en el pelotón puntero. “En aguas abiertas es fundamental ubicarse adelante desde el inicio. Mantenerse ahí es muy difícil, porque siempre intentan sacarte (hay patadas, puñetes, etc). Esta vez tuve que luchar contra las argentinas y brasileñas. Al final logré vencerlas”, dijo con emoción.

Los pilares en la carrera de Danna

La deportista tricolor junto a sus padres luego de los 10km en Salinas. Joffre Lino / Expreso

Tras los festejos, Danna le dedicó el triunfo a sus padres, quienes han sido pilares en su carrera. “De mi familia son mis primeros fanáticos. Cuando no pueden viajar, me respaldan a la distancia. Esta vez por ser Salinas, me acompañaron, de ahí que siempre son esa vibra espiritual que me impulsa”, afirmó.

Otro de los gestores del desarrollo de la joven es su entrenador, Eduardo Sandoval, una figura clave en su desarrollo. “La disciplina, las exigencias y el esfuerzo diario han sido fundamentales. Gracias a él, he logrado triunfos con mi club Educoach y también cuando represento al país”, precisó.

Para Danna, la velocidad sostenida y la resistencia física son esenciales para dominar las largas distancias. “Siempre hay que nadar a buen ritmo y saber cuándo hacer cambios de trayectoria. Eso solo se logra con una preparación física intensa que te permita no rendirte cuando el cansancio golpea”, enfatizó.

Luego de la Copa del Pacífico, la mirada de Martínez se fija ahora en nuevos retos internacionales, pues representará a Ecuador en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas que se desarrollará en Singapur, y posteriormente irá a los Juegos Panamericanos. “Haber ganado la Copa Pacífico en casa es, sin duda, un poderoso impulso; me llena de energía. Representar al país es un honor”, concluyó.

