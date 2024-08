Daniel Pintado y Glenda Morejón: día, hora y dónde ver los relevos

Su sola mención en la prueba es sinónimo de que habrá buena marcha. Y es que después de su éxito individual, con Daniel Pintado logrando la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, y Glenda Morejón obteniendo un diploma olímpico en la misma disciplina, la pareja se unirá la madrugada de este miércoles 7 de agosto para disputar los relevos mixtos de la disciplina en los Juegos de París 2024.

La competición contará con 25 equipos, cada uno formado por un atleta masculino y uno femenino, quienes deberán completar juntos la distancia de maratón (42,195 kilómetros), dividida en cuatro tramos.

Glenda Morejón consiguió diploma olímpico al terminar sexta en París. Cortesía

Cada equipo alternará entre dos tramos masculinos y dos femeninos, con cada atleta recorriendo aproximadamente 10 kilómetros en dos etapas.

El evento se disputará sobre el mismo recorrido utilizado previamente para los eventos individuales de marcha, al pie de la emblemática Torre Eiffel en el corazón de París, por lo que tanto Pintado como Morejón ya conocen la ruta.

De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, la carrera se completará en un tiempo estimado de tres horas, con el componente de resistencia añadido por la exigencia de que cada atleta participe en dos tramos.

¿Cuándo y dónde ver la participación de Daniel Pintado y Glenda Morejón en París 2024?

Fecha: miércoles 7 de agosto.

Escenario: Plaza del Trocadero.

Hora en Ecuador: 00:30.

Dónde verla: Canal RTS y Claro Sports (portal web y Youtube).

La prueba que se realizará por primera vez en estos Juegos y que reemplaza los 50 y 35 kilómetros, supone un desafío para los deportistas, pues pondrá a prueba no solo la habilidad individual de los marchistas, sino también su capacidad para colaborar en equipo.

Pintado y Morejón, tras sus destacadas actuaciones individuales, buscarán ahora dejar una huella significativa en esta prueba de relevos mixtos, añadiendo una nueva capa a su ya impresionante desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La polémica

Previo a los Juegos, los marchistas ecuatorianos Jonathan Amores y los entrenadores Javier Cayambe y Giovan Delgado aseguraron que la nueva prueba de relevos mixtos era una decisión acelerada y falta de respeto a la marcha ecuatoriana y mundial, porque quita plazas a los especialistas en distancias largas (35 km).

“Soy uno de los principales afectados”, afirmó tajante y decepcionado Amores a Diario EXPRESO. El competidor de la ya extinta prueba de 50 kilómetros marcha en Tokio 2020+1 agregó que “era algo que se venía venir”, sin embargo, fue una decisión unilateral.

“Estábamos en un limbo, no sabíamos si iba a ver 35 km o pruebas mixtas en esa misma distancia, pero lastimosamente hubo una sola postura. No hubo consenso ni tampoco opinión de deportistas y entrenadores, sino que la misma World Athletics y el COI lo hicieron a puertas cerradas. Creo que lo han hecho a su beneficio y no sabemos cuál es el fin”, explicó. Sea lo que sea, este miércoles se sabrán los resultados.

