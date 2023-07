El duelo que van a disputar Emelec y Sporting Cristal (12 de julio), por el repechaje de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ha vuelto a abrir una herida que se produjo hace cuatro años.

En la Explosión Azul de 2019, los jugadores y aficionados del elenco peruano quedaron ‘picados’, porque sintieron que desde el Bombillo les faltaron el respeto, al darle al hincha Daniel Nieto unos minutos para que juegue con los azules.

Pese a que apenas estuvo alrededor de dos minutos en cancha, Nieto quedó marcado como persona no grata por los aficionados del Sporting Cristal, quienes en las redes sociales han vuelto a abrir la herida.

“Me da risa ver cómo me han hecho viral nuevamente. Tomo con humor lo que me escriben, pero haber jugado con mi equipo fue una linda experiencia”, le contó a EXPRESO el aficionado eléctrico.

Nieto recordó que su aparición en la cancha, durante el duelo amistoso de la Explosión Azul de 2019, se dio tras ganar un concurso que realizó una operadora telefónica.

“La prueba consistía en obtener la mayor cantidad de puntos por conocimiento como hincha y, además, por votos a través de mensajes vía celular. Es algo que se lo ha hecho acá en el país, no solo en Emelec, sino también en la Noche Amarilla de Barcelona. Tuve la suerte de ser elegido el jugador número 12 y jugar el amistoso ante Cristal”.

Dicha actividad comercial no cayó bien en los jugadores y directivos del cuadro cervecero, quienes decidieron cancelar el partido de vuelta que se iba a jugar en Lima ante Emelec.

“Creo que no fue mi culpa de que se haya caído el otro amistoso que se tenía que jugar una semana después en Perú (risas). Me parece que no hubo la respectiva comunicación de que un hincha iba a jugar en el equipo local”.

El guayaquileño, de 25 años, quien además luce con 30 kilos menos, manifestó que hasta ahora recuerda la cara que pusieron los jugadores del Cristal cuando lo vieron entrar a la cancha.

“Estaban muy enojados (risas). Vi que unos se acercaron a decirle al árbitro que termine el partido, pero yo estaba en lo mío, buscando hacer un gol. Luego del encuentro me preguntaron si me quedé con las ganas de tener más minutos y lo ratifico: ‘si me daban cinco minutos más, marcaba (risas)”.

Nieto, quien está por graduarse de médico, siente confianza de que el Foco superará al cuadro peruano en la Sudamericana.

“De largo tenemos mejor equipo que ellos. Hemos mejorado con la llegada del ‘profe’ Hernán Torres y creo que estaremos en los octavos de final. De cajón estaré en el partido de vuelta ante el Sporting Cristal (19 de julio)”, cerró.